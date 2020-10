Casper Pedersen zegeviert in Parijs-Tours, ploegmaat Søren Kragh Andersen komt ten val

⚡️ Quelle accélération de 🇫🇷@BenoitCosnefroy ! Dans la Côte de la Vallée du Vau, il dépose les 2 hommes de tête. Seuls 🇫🇷@Rudymolard et 🇩🇰@pedersencasp peuvent suivre.



⚡️ What a ride by 🇫🇷 Benoit Cosnefroy ! Only 🇫🇷@Rudymolard and 🇩🇰@pedersencasp can follow him.#ParisTours pic.twitter.com/DYTzy5YDDj

ParisTours(@ ParisTours)