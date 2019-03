Exclusief voor abonnees Cancellara overschouwt het peloton bij start van Heilige Week Bart Fieremans

29 maart 2019

12u05 0 Wielrennen Met de E3 Binckbank Classic als kick-off komen de volgende weken de krachtpatsers op de Vlaamse kasseien aan hun trekken. Zoals Fabian Cancellara er zelf één was: de Zwitserse ex-multikampioen overschouwt bevlogen het voorjaar, wat was en wat komt.

Over waarde E3 : “Finetuning voor Ronde en Roubaix”

Vorig jaar bleek de E3 voor Niki Terpstra het opstapje om de Ronde te winnen, net zoals Cancellara dat deed in 2013. Met drie E3-titels kent Cancellara het belang: “Voor mij was de E3 de finetuning voor de grote klassiekers: een test van intensiteit, materiaal, race- en ploegspirit. De koers telt 200 kilometer, met een lastige 110 kilometer naar de laatste 25 kilometers die meer bollen. Mij hielp de E3 om de week erop klaar te zijn. Ik vraag me wel af of dat nu voor de huidige renners zo geldt. De manier van koersen en voorbereiding, met meer individuele trainingen om topniveau te halen, is veranderd. Het is ook breder: niet twee of drie, maar vijftien renners kunnen winnen.” Jasper Stuyven, die bij Trek nog met Cancellara reed, verklapte dat de Zwitser hem elk voorjaar nog tactisch raad geeft. Wat die dan mag zijn? Cancellara: “(lacht) Ik zal hem een berichtje sturen. De vraag is niet alleen: heb je de conditie, ja of nee? Koers is veel meer. Zie Alaphilippe de vorige weken: is hij zoveel beter of zoveel slimmer dan de rest?”

