Cancellara bewaart zijn drie kasseien op speciale plaats: “Zweten in de sauna is als zweten in Parijs-Roubaix” GVS

14 mei 2020

09u36 0 Wielrennen Zweet als beste herinnering. Drievoudig Parijs-Roubaix-winnaar Fabian Cancellara (39) bewaart zijn kasseistenen... in zijn sauna. Netjes in vitrines.

In een Instagram-live met Amanda Davies kwam ook de drievoudige Parijs-Roubaix-triomf van Cancellara aan bod. Waar hij de kasseistenen van de Helleklassieker bewaarde, wilde de CNN-journaliste graag weten. Het antwoord was verrassend. “Ik zette ze op een speciale plaats”, begon Spartacus zijn verhaal, waarna hij de camera in de richting van de drie trofeeën draaide. Cancellara zat in zijn sauna, met de drie kasseien netjes achter hem geposteerd in op maat gemaakte vitrinekasten.

Een weldoordachte plek. De hitte doet hem het best terugdenken aan de strijd in de Hel van het Noorden. “Die koers is met geen enkele andere wedstrijd te vergelijken. Het parcours is vrij vlak, maar de kasseien maken het ongelofelijk lastig. De prijzen staan daarom in de sauna. Het zweten in de sauna is als zweten in Parijs-Roubaix.”

Cancellara had het ook over de Tour de France, waar hij in zijn carrière acht ritten won. Hoe ziet hij een Ronde van Frankrijk zonder publiek? “Wanneer een topatleet in volle concentratie vertoeft, ziet of hoort hij de supporters niet. De energie gaat volledig naar de inspanning en je bent met niets anders bezig. Maar het zal wel raar ogen als er geen fans zijn bij de podiumceremonies.” Voor hem kan een Tour zonder publiek dus perfect. “Dat de karavaan in beweging komt, ook al is het zonder toeschouwers, zou al een geweldige stap en een goed teken zijn. En het zal al fantastisch zijn om de koers thuis te kunnen zien. De mensen hebben dat nodig.”

Where to find 3 of the most sought after cobbles in cycling?! The sauna of @f_cancellara. Definitely the first time I’ve interviewed anyone in a sauna! If you missed our live chat head on over to the @cnnsport insta page where you can find it for the next 24hrs! https://t.co/mJGx7KjMGm Amanda Davies(@ AmandaDCNN) link