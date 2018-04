Camps: "Is er iets van troost te bedenken? Toch wel. Zondag in Compiègne fietste Goolaerts naar zijn gelukkigste moment als wielrenner" Hugo Camps

10 april 2018

Alle schuldvragen sterven mee in hartfalen. Uiteindelijk heeft het noodlot getekend voor de dood van Michael Goolaerts. Dat maakt het zo onwerkelijk, zo bitter. Tot die fatale zondagmiddag lag in zijn gezicht alleen de vreugde van het leven. Alles was jong aan hem, de babyface net ontgroeid. Fietsen in een lachstuip. Een jongen, dolgelukkig met zijn stalen ros en masseerolie als parfum.

