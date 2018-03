Camps: "Frank zou voor Cameron niet met een bidon langs de weg gaan staan. Een podiumkus? Met vijf sterren!" Hugo Camps

20 maart 2018

Ik zie hem nog de wijn proeven. Een Sassicaia, op zijn verzoek. Patrick Lefevere sloot even de ogen toen hij het hoorde. Frank Vandenbroucke zien fietsen, was een streling voor het oog, hem zien eten en drinken was nog kunstzinniger.

