Camps: “Anders dan voetbal houdt wielrennen het harmoniemodel intact” Hugo Camps

08 november 2018

08u08 0

Rik Verbrugghe wordt vandaag voorgesteld als bondscoach bij Belgium Cycling. Hij neemt de elite en de beloften voor zijn rekening. Het is een uitstekende keuze. Man met ervaring, als renner en als manager bij Bahrain-Merida waar hij grootheden als Vincenzo Nibali mocht begeleiden. Verbrugghe is slim en cool, hoffelijk en doortrapt. Na zijn carrière deed hij ervaring op bij meerdere wielerteams.

De aanstelling van een nieuwe bondscoach is rimpelloos verlopen. De wielerbond al even stil als het stille water Verbrugghe. Geen hommeles, geen gezeik, geen lynchpartijen. Anders dan voetbal houdt wielrennen het harmoniemodel intact. Dat mag ook eens gezegd worden. De wielerbond is geplooid naar pais en vree. Het is ooit anders geweest.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN