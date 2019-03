Campenaerts wil graag slottijdrit in Tirreno winnen, maar was tot nu nooit sneller dan Dumoulin of Dennis DMM/MG

19 maart 2019

11u52 0 Wielrennen Victor Campenaerts (27) wil de slottijdrit in de Tirreno-Adriatico winnen. Dat zegt hij vandaag in onze krant. De tegenstand in San Benedetto del Trento is wel niet van de poes. Campenaerts moet afrekenen met Roglic, Dumoulin en Dennis. Drie toptijdrijders waartegen de Europese kampioen nog niet al te vaak aan winnen toekwam.

De winnaar van de Kristallen Fiets in 2018 is een man met een missie. Campenaerts waagt over een kleine maand een poging om het werelduurrecord van Bradley Wiggins breken. De renner van Lotto-Soudal vertrekt daarom eind volgende week naar Mexico om zich op de wielerbaan in Aguascalientes voor te bereiden. Eerst volgt wel nog het slotakkoord van zijn eerste rittenwedstrijd van het seizoen: de 10 kilometer lange tijdrit in de Tirreno-Adriatico.

De traditionele chronoproef in San Benedetto del Tronto geldt al jaren als een maatstaf voor de betere tijdrijders. Fabian Cancellara won er vier keer (2011, 2012, 2015 en 2016). Rohan Dennis twee keer (2017 en 2018). Adriano Malori (2014) en Tony Martin (2013) elk één keer. Hardrijders pur sang dus. De chronorit aan de Adriatische Zee is biljartvlak, vijf kilometer heen en daarna vijf kilometer terug. Campenaerts eindigde in zijn enige deelname vorig jaar op een zestiende plaats. Een beetje ontgoochelend voor een intussen tijdrijder van zijn kaliber.

“Ik ga voluit vandaag”

In de aanloop naar zijn werelduurrecordpoging wil Campenaerts dan ook vooruitgang boeken. “Vandaag ga ik in San Benedetto voluit. Ik probeer een WorldTour-overwinning te pakken, dat is tot nu niet gelukt”, aldus de renner van Lotto-Soudal bij onze man in de Tirreno. “De beste tijdrijders zijn hier, Dumoulin, Roglic en Dennis. Als ik een goed resultaat rijd, zal dat een boost geven voor het vertrouwen. Een slecht resultaat zal mij geen slecht gevoel geven voor het uurrecord. Vorig jaar was ik ook maar zestiende in de slottijdrit van de Tirreno. Dat was mijn slechtste tijdrit tot nu.”

Wel in de top tien vorig jaar: winnaar Rohan Dennis en Primoz Roglic (9de). De twee zijn vandaag de te kloppen mannen. Campenaerts gaf vorig jaar 23 seconden toe op Dennis en 5 tellen op Roglic na tien kilometer. Wil hij winnen, dan moet hij beter doen dan die twee én Tom Dumoulin, de man die Campenaerts in september nipt van zilver hield op het WK tijdrijden in Innsbruck.

In het verleden enkel sneller dan Roglic

Een vergelijking op basis van hun prestaties leert alvast dat Campenaerts zijn concurrenten tot nu weinig kon kloppen in een WorldTour-tijdrit. Rohan Dennis wist hij voorlopig nog nooit sneller af in een individuele tijdrit. In de Giro-tijdrit van vorig jaar in Jeruzalem kwam onze landgenoot het dichtst bij. Campenaerts finishte toen op enkele honderdsten van Dennis op een derde plaats. De overwinning ging toen naar Tom Dumoulin. Ook de Nederlander was in een individuele tijdrit altijd sneller dan Campenaerts.

Primoz Roglic moest in een WorldTour-wedstrijd wel al zijn meerdere erkennen in Campenaerts. De Sloveen eindigde op de Europese Spelen in 2016 vijf plaatsen na onze landgenoot (2de). Ook in de proloog van de Ronde van Romandië in 2017 slaagde Campenaerts in zijn opzet. Hij bleef toen met zijn vijfde plaats één seconde sneller dan Roglic die zesde werd.