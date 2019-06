Campenaerts werkt werelduurrecord van Wiggins nu ook letterlijk van de tabellen BA/TLB

25 juni 2019

11u48

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Wielrennen Victor Campenaerts werd deze voormiddag gehuldigd in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. De werelduurrecordhouder mocht zijn naam over die van Bradley Wiggins kleven. Ook het nieuwe record, 55,089 kilometer, werd op de ‘Wall of Fame’ aangebracht.

Victor Campenaerts was trots zijn naam te mogen aanbrengen op het gigantische bord. “Mijn werelduurrecord heeft wel wat losgemaakt in België. Velen hebben mijn exploot live gevolgd op televisie en leefden met mij mee. Ik ben fier op wat ik teweeggebracht heb”, stelde Campenaerts. “Ik ben blij dat ik in Mexico in 60 minuten maar liefst 55,089 kilometer ver geraakte. Ik verbeterde dus ook het Belgisch record van Eddy Merckx van 25 oktober 1972 in Mexico. Maar Merckx legde dat traject af op een gewone fiets, geen echte tijdritfiets. Daarom ook en uit respect wil ik de bordjes met de naam en prestatie van Eddy Merkcx zeker laten hangen. Mijn bordjes komen daar net boven.”

Daarna nam Campenaerts de fiets waarmee hij het werelduurrecord verbeterde en ging trainen op de piste. Campenaerts start donderdag immers ook in het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Middelkerke. Hij verdedigt er zijn Belgische titel. “Er zijn zes kandidaten voor de winst, dat is een heel groot verschil met afgelopen jaren.”