Campenaerts volgde exact 1 jaar geleden Bracke en Merckx op, maar kent u ook de eerste Belgische uurrecordhouder?

16 april 2020

10u04 0 Wielrennen Victor Campenaerts verbeterde exact één jaar geleden het uurrecord van Bradley Wiggins en trad daarmee in de voetsporen van onder meer Ferdinand Bracke en Eddy Merckx. Maar wie was de eerste Belgische houder van het werelduurrecord ook alweer?

Op 11 mei 1893 vestigde de Fransman Henri Desgrange het eerste officiële werelduurrecord: 35 kilometer en 325 meter. Henri Desgrange? Inderdaad: de man die tien jaar later de Ronde van Frankrijk oprichtte. Zijn record werd dan weer in het najaar van 1894 gebroken door z’n onbekende landgenoot Jules Dubois. Die laatste liet een afstand van 38,220 kilometer noteren. Knappe prestatie, zeker in die periode.

It's the Hour record's birthday. Henri Desgrange rode 35.325km in Paris on 11th May 1893, 122 years ago today. pic.twitter.com/UHgdDrZalh Michael Hutchinson(@ Doctor_Hutch) link

Maar ook zijn record hield niet bijzonder lang stand. In 1897 wist een man op de wielerbaan in Vincennes (nabij Parijs) nog één kilometer per uur sneller te fietsen dan Dubois. En die man was een Belg: Oscar Van den Eynde. Oscar wie?

Pseudoniemen

Van den Eynde, allesbehalve een bekende naam in de wielerwereld, zette aan het eind van de negentiende eeuw een afstand van 39,240 kilometer neer. Daarmee werd hij de derde renner op de erelijst en logischerwijze de eerste Belgische werelduurrecordhouder. Van zijn bravourestukje bestaan evenwel geen foto’s. Jammer.

Het breken van het uurrecord was uiteindelijk ook de grootste prestatie uit z’n carrière. De man, die geen belangrijke koersen won, reed tevens veel wedstrijden onder een schuilnaam. Zo was hij in de uitslagen zelden terug te vinden als Oscar Van den Eynde, maar vaker als Marcel of Maurice Van den Eynde. Vanwaar die pseudoniemen? Naar verluidt zag Van den Eynde het wielrennen destijds als een onorthodoxe sport en wilde hij zo zijn familie niet in verlegenheid brengen.

Overige Belgische werelduurrecordhouders:

Ferdinand Bracke - 48,093 km in 1967

Eddy Merckx - 49,431 km in 1972

Victor Campenaerts - 55,089 km in 2019



Chronologie van het werelduurrecord:

35,325 km: Henri Desgrange (Fra), op 11 mei 1893 in Parijs (Buffalo)

38,220 km: Jules Dubois (Fra), op 31 oktober 1894 in Parijs (Buffalo)

39,240 km: Oscar Van den Eynde (Bel), op 30 juli 1897 in Parijs (Vincennes)

40,781 km: Willie Hamilton (VSt), op 9 juli 1898 in Denver (VSt)

41,110 km: Lucien Petit-Breton (Fra), op 24 augustus 1905 in Parijs (Buffalo)

41,520 km: Marcel Berthet (Fra), op 20 juni 1907 in Parijs (Buffalo)

42,360 km: Oscar Egg (Zwi), op 22 augustus 1912 in Parijs (Buffalo)

42,741 km: Marcel Berthet (Fra), op 7 augustus 1913 in Parijs (Buffalo)

43,525 km: Oscar Egg (Zwi), op 21 augustus 1913 in Parijs (Buffalo)

43,775 km: Marcel Berthet (Fra), op 20 september 1913 in Parijs (Buffalo)

44,247 km: Oscar Egg (Zwi), op 18 juni 1914 in Parijs (Buffalo)

44,588 km: Jan Van Hout (Ned), op 25 augustus 1933 in Roermond (Ned)

44,777 km: Maurice Richard (Fra), op 29 augustus 1933 in Sint-Truiden (Bel)

45,067 km: Giuseppe Olmo (Ita), op 31 oktober 1935 in Milaan (Ita)

45,375 km: Maurice Richard (Fra), op 14 oktober 1936 in Milaan (Ita)

45,535 km: Frans Slaats (Ned), op 29 september 1937 in Milaan (Ita)

45,817 km: Maurice Archambaud (Fra), op 3 november 1937 in Milaan (Ita)

45,848 km: Fausto Coppi (Ita), op 7 november 1942 in Milaan (Ita)

46,159 km: Jacques Anquetil (Fra), op 29 juni 1956 in Milaan (Ita)

46,393 km: Ercole Baldini (Ita), op 19 september 1956 in Milaan (Ita)

46,923 km: Roger Rivière (Fra), op 18 september 1957 in Milaan (Ita)

47,346 km: Roger Rivière (Fra), op 23 september 1958 in Milaan (Ita)

48,093 km: Ferdinand Bracke (Bel), op 30 oktober 1967 in Rome

48,653 km: Ole Ritter (Den), op 10 oktober 1968 in Mexico

49,431 km: Eddy Merckx (Bel), op 25 oktober 1972 in Mexico

...

50,808 km: Francesco Moser (Ita), op 19 januari 1984 in Mexico

51,151 km: Francesco Moser (Ita), op 23 januari 1984 in Mexico

51,596 km: Graeme Obree (GBr), op 17 juli 1993 in Hamar (Noo)

52,270 km: Chris Boardman (GBr), op 23 juli 1993 in Bordeaux (Fra)

52,713 km: Graeme Obree (GBr), op 27 april 1994 in Bordeaux (Fra)

53,040 km: Miguel Indurain (Spa), op 2 oktober 1994 in Bordeaux (Fra)

53,832 km: Tony Rominger (Zwi), op 22 oktober 1994 in Bordeaux (Fra)

55,291 km: Tony Rominger (Zwi), op 5 november 1994 in Bordeaux (Fra)

56,375 km: Chris Boardman (GBr), op 6 september 1996 in Manchester (GBr)

...

49,441 km: Chris Boardman (GBr), op 27 oktober 2000 in Manchester (GBr)

49,700 km: Ondrej Sosenka (Tsj), op 19 juli 2005 in Moskou

51,110 km: Jens Voigt (Dui), op 18 september 2014 in Grenchen (Zwi)

51,852 km: Matthias Brändle (Oos), op 30 oktober 2014 in Aigle (Zwi)

52,491 km: Rohan Dennis (Aus), op 8 februari 2015 in Grenchen (Zwi)

52,937 km: Alex Dowsett (GBr), op 2 mei 2015 in Manchester (GBr)

54,526 km: Bradley Wiggins (GBr), op 7 juni 2015 in Londen (GBr)

55, 089 km: Victor Campenaerts (Bel), op 16 april 2019 in Mexico

♦ De records tussen Moser 1984 en Boardman 1996 worden beschouwd als beste wereldprestaties, ten gevolge van een in 2000 door de Internationale Wielerunie UCI toegepast reglement.

