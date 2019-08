Campenaerts verlaat Lotto: bijna rond met Dimension Data Joeri De Knop

16 augustus 2019

06u00 0 Wielrennen Victor Campenaerts (28) rijdt volgend jaar zo goed als zeker voor Team Dimension Data, straks Team NTT. De Kristallen Fiets 2018 en werelduurrecordhouder neemt afscheid van Lotto-Soudal, de ploeg waar hij zijn definitieve doorbraak forceerde. In 2020 wordt de olympische tijdrit in Tokio hét grote doel.

Dat hij even het juiste spoor kwijt was, vertelde Campenaerts begin augustus in een exclusief gesprek met uw krant. Op zoek naar zichzelf na een slopende eerste seizoenshelft, waarin de voorbereiding op het werelduurrecord en de combinatie Tirreno-Adriatico/Ronde van Romandië/Giro/Baloise Belgium Tour fysiek én mentaal hun tol hadden geëist. Eén belangrijke zorg had hij alvast minder: de aanslepende contractbesprekingen. «Voor mezelf ben ik eruit», klonk het hoorbaar opgelucht. «Meer kan ik er op dit moment nog niet over zeggen. Tot het contract wederzijds gehandtekend voor mijn neus ligt.»

Zwakste van achttien

Volgens onze informatie is dat nog steeds niet het geval. Maar is de deal nu wel voor 95% rond. Punten, komma’s, daar draait het om: een kwestie van dagen. Voor velen zal de naam van Campenaerts’ toekomstige werkgever als een volslagen verrassing klinken: Team Dimension Data, dat na de fusie begin mei met het ­Japanse telecombedrijf NTT in 2020 verder gaat onder de naam Team NTT. Niet bepaald een hoogvlieger in de UCI WorldTour. Eerder het kneusje, dit seizoen. 21ste pas op de wereldranking. Met slapende reuzen als Cavendish, Boasson Hagen, Kreuziger, Gasparotto, Meintjes en Valgren by far de zwakste van achttien eersteklassers. Zelfs de procontinentale ploegen Wanty-Gobert, Total Direct Energie en Cofidis doen beter.

Het eens zo trotse Dimension Data is dus dringend aan heropwaardering toe. Een figuur als Campenaerts kan het team opnieuw deftig op de kaart zetten. Wereldtop in het tijdrijden, tweevoudig nationaal en Europees kampioen, regerend werelduurrecordhouder. Man met olympische ambitie, die in Tokio 2020 in zijn favoriete discipline resoluut voor goud gaat. Voorwaarde zal uiteraard wél moeten zijn dat Campenaerts in zijn succesvolle eigenzinnigheid ongestoord zijn ding kan doen. En het volste vertrouwen krijgt om zijn specifieke doelen na te jagen zoals bij Lotto-Soudal.

Hoe het daar uiteindelijk toch tot een breuk kwam, vatten we nog even voor u samen. Door de aanwerving van Philippe Gilbert en John Degenkolb kreeg Campenaerts begin juli, rond de periode van het BK, tot zijn immense ontgoocheling te horen dat er onvoldoende budget voor hem restte. Tenminste: niet langer aan het royale prijskaartje dat hij zichzelf enthousiast had opgeprikt. Vervelende situatie, want eerder dit seizoen had hij een zeer mooi voorstel tot verlenging gekregen. Hij besloot te wachten en andere interessante aanbiedingen af te wegen tegen dat van zijn huidige team. Tot… het kalf plots verdronken bleek. Campenaerts nam nog wel een manager onder de arm, groeide even weer dichter naar Lotto-Soudal toe maar koos finaal toch voor een nieuwe bestemming.