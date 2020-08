Campenaerts verbijt ontgoocheling: “Dit zijn geen sukkelaars, maar ik had ze moeten kunnen kloppen” Redactie

24 augustus 2020

19u04 0

Hij ging voor goud, maar keert terug met brons. Dus is Victor Campenaerts uiteraard ontgoocheld over zijn derde plek op het EK tijdrijden. “Ik ben toch serieus teleurgesteld. Ik voelde mij goed. Ik vertrok naar mijn gevoel hard, maar over de gehele lijn waren die twee andere jongens (Stefan Küng en Rémi Cavagna, red.) gewoon beter. Het zijn geen sukkelaars, maar ik had ze wel moeten kunnen kloppen. Op een langer parcours kwam ik misschien meer tot mijn recht, zeker Küng is een man van de kortere tijdritten. Langs de andere kant: de beste wint vandaag.”

Wat neemt Campenaerts mee naar de rest van het seizoen? “Ik ben gewoon goed. Ik had wel beter geweest zonder die valpartij in de Ronde van Tsjechië. Dat is tegenslag. Maar Evenepoel had nog meer tegenslag, die was hier helemaal niet...”