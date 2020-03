Campenaerts tweede Belg in race tegen de klok: “Denk dat ik goede tijdrit gereden heb, maar De Gendt is sterke mens” Redactie

11 maart 2020

18u20 0 Parijs-Nice Twee Belgen bij de eerste zes in de tijdrit vandaag in Parijs-Nice. Thomas De Gendt eindigde vierde, Campenaerts moest zich tevreden tellen met een zesde plaats. De werelduurrecordhouder voelde zich goed, maar kwam tekort om echt mee te doen voor de overwinning.

Victor Campenaerts was al bij al tevreden met zijn prestatie tegen de klok. “Ik denk dat ik een goede tijdrit gereden heb. Het was een eerlijk parcours met een paar technische bochten waar ik zeker geen tijd heb teruggepakt, al is De Gendt ook niet de grootste kamikaze die er rond rijdt. De Gendt is een sterke mens”, knipoogt Campenaerts, die weer zonder baard door het leven gaat. “Die heeft lang genoeg gestaan. Het is vandaag Fanny haar verjaardag en zij was al even aan het zeuren wanneer die baard er eindelijk af ging.”

De Gendt: “Op het einde kon ik nog meer wattages trappen dan ik vooropgesteld had”

Thomas De Gendt viel net naast het podium in de tijdrit. “Grotendeels heb ik de tijdrit kunnen rijden die ik wilde rijden. Bovenop het tweede klimmetje viel ik een beetje stil. Maar goed, het was de eerste tijdrit van het jaar en met die nieuwe positie was het nog een beetje zoeken. Op het einde - in de laatste twee kilometers - kon ik nog meer wattages trappen dan ik vooropgesteld had. Dus op zich is de tijdrit redelijk goed gedaan”, aldus De Gent.