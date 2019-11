Campenaerts trekt opnieuw naar Namibië BA

19 november 2019

Victor Campenaerts (28) gaat het wielerseizoen opnieuw voorbereiden in Namibië. De Antwerpenaar kreeg van zijn nieuwe ploeg NTT toestemming om na Nieuwjaar zes weken in zuidelijk Afrika te trainen. Dit jaar ging hij ook al twee maanden op hoogtestage in Windhoek, als voorbereiding op zijn aanval op het werelduurrecord. Dat draaide uitstekend uit en dus herhaalt hij straks zijn succesrecept.

Het grote doel voor Campenaerts volgend jaar zijn de Olympische Spelen in Tokio, ook al is hij nog lang niet zeker van een selectie. Los van het hoogte-effect is het warme klimaat in Namibië vergelijkbaar met dat in Japan in de zomer en dat zou de aanpassing makkelijker moeten maken.