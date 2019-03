Campenaerts tankt vertrouwen met winst in afsluitende tijdrit Tirreno, Roglic snoept in extremis eindwinst van Yates af MH

19 maart 2019

16u15 0 Wielrennen Belgische triomf op de slotdag van de Tirreno-Adriatico. Victor Campenaerts won in San Benedetto del Tronto de afsluitende tijdrit. De renner van Lotto Soudal was onder meer wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis te vlug af en tankte zo vertrouwen voor zijn poging om het werelduurrecord te breken. Primoz Roglic snoepte in extremis de eindwinst af van Adam Yates. De Sloveen had finaal amper één seconde voorsprong op zijn Britse belager.

Campenaerts (27) had voor 10 kilometer in de straten van San Benedetto del Trento drie seconden minder nodig dan de Italiaan Alberto Bettiol. De Nederlander Jos van Emden werd op vier seconden derde. Yves Lampaert reed de vijfde tijd - hij was zeven seconden trager dan Campenaerts.

Voor Campenaerts, die in april het werelduurrecord aanvalt, is het de zesde profzege, de eerste dit seizoen en de eerste in de Worltour. Ook de vorig vijf behaalde hij in tijdritten. Roglic bracht eerder dit jaar al een rit en de eindzege in de UAE Tour (WT) op zijn palmares. Op de erelijst van de Koers van de Twee Zeeën volgt hij de Pool Michal Kwiatkowski op.

Campenaerts: “Dit doet deugd”

“Ik reed de perfecte tijdrit”, sprak Campenaerts in het flashinterview. “In het tweede deel stond er veel wind, dus ik wist dat het belangrijk was om daar sterk te zijn. Dit geeft vertrouwen voor mijn aanval op het werelduurrecord. Deze tijdrit leek inderdaad een beetje op een WK op de korte afstand, want alle specialisten waren hier. Dit doet deugd.”

Eindstand algemeen klassement - top 10:

1. Primoz Roglic (Sln/TJV) 1048,5 km in 25u28:00 (gem, 41,17 km/u)

2. Adam Yates (GBr/MTS) op 0:01

3. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:30

4. Tom Dumoulin (Ned/SUN) 01:25

5. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 02:32

6. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) 02:34

7. Wout Poels (Ned/SKY) 02:42

8. Simon Clarke (Aus/EF1) 03:01

9. Sam Oomen (Ned/SUN) 03:12

10. Rui Costa (Por/UAD) 03:18

🔱 @rogla wins the #TirrenoAdriatico #NamedSport 2019!

⏱1” @AdamYates7 placing himself second overall. pic.twitter.com/tI4ZZ1ojsy Tirreno Adriatico(@ TirrenAdriatico) link