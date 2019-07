Campenaerts roept op: “Graag een nieuwe sponsor voor Lotto-Soudal zodat ik kan blijven”

Bart Audoore

01 juli 2019

15u28 0 Wielrennen Lotto-Soudal liet deze middag in een persbericht en in een tweet weten dat het wil blijven onderhandelen met Victor Campenaerts (27). Dat klopt. Half. Budgettair is er geen plaats voor de renner. Tenzij er een nieuwe sponsor wordt gevonden.

Victor Campenaerts hoopt dat die sponsor wordt gevonden. Toen hij zaterdag te horen kreeg dat hij niet bij Lotto-Soudal kan blijven, was dat een klap in zijn gezicht. “Ik viel bijna van mijn stoel”, zegt hij. Vandaag is Campenaerts boos, maar hij heeft zich altijd prima gevoeld bij de ploeg en zou het liefst van al hebben dat de brokken gelijmd worden. “Er is me gezegd dat ik kan uitkijken naar een ander team, maar ook dat de ploeg me eigenlijk wil houden. Alleen is daarvoor een bijkomende geldschieter nodig. Dus bij deze een warme oproep: graag een nieuwe sponsor voor Lotto-Soudal! En liefst snel, want ik ga niet blijven wachten.”

Het budget dat de voorbije jaren naar Campenaerts ging, wil de ploeg gebruiken om Philippe Gilbert binnen te halen. Na het bijzonder zwakke Vlaamse voorjaar is het versterken van de klassieke kern de prioriteit.