Campenaerts over zijn aparte stage en het werelduurrecord: “Het is nog niet allemaal in kannen en kruiken, maar ik wil beter doen dan Wiggins” DMM

30 oktober 2018

15u59 0 Wielrennen Geen trainingsverblijf op Tenerife of een andere typische stage voor Victor Campenaerts volgend seizoen. De Europese kampioen tijdrijden trekt tussen 2 januari en 2 maart voor twee maanden naar Namibië. Daarna behoort halverwege april een werelduurrecordpoging in Mexico tot de mogelijkheden.

First things first: Campenaerts aparte seizoensvoorbereiding staat niet noodzakelijk in verband met een werelduurrecordpoging in Mexico. “Neen, die stage is er op Victors eigen initiatief gekomen”, verduidelijkt Lotto-Soudal. “De stage komt er zeker. Het werelduurrecord daarbij nemen, is nog iets anders. We zijn het idee zeker genegen om een aanval in te zetten op de prestatie van Bradley Wiggins (54,526 kilometer in één uur, red.), maar we zoeken samen met Victor uit of we die onderneming ook logistiek, financieel en sportief kunnen realiseren. Zo’n werelduurrecordpoging plan je niet van de ene dag op de andere. Vooral wat de omkadering betreft, is dat geen evidentie. Toch is het een prestigieus project waarvoor we ons met de ploeg zeker willen engageren.”

Ook Campenaerts zelf gaf duiding aan onze redactie. “Uit ervaring weet ik dat een stage in pakweg Tenerife saai kan zijn. Je zit er 2 maanden op een berg en dan kan de tijd lang duren. Vandaar mijn keuze voor een verblijf in Namibië. Ik zal er zelf verantwoordelijk zijn voor mijn voeding in een huurhuisje. Helemaal alleen ben ik niet, want ik trek er samen met twee triatleten op uit om de basis voor mijn seizoen te leggen. Namibië is aan de ene kant een hoogtestage en aan de andere kant een warmtestage. We zitten er op 1.800 meter hoogte en dat is ideaal om de aanmaak van rode bloedcellen op natuurlijke wijze te stimuleren. De warmte staat mijn lichaam toe om op die verandering te reageren.”

“Verder heb je als renner een goed en stabiel klimaat nodig om veel te kunnen trainen en dat kan perfect in Namibië. Of mijn uitstap als supporter voor de Ironman van Hawaï er voor iets tussen zit dat ik met twee triatleten naar Afrika trek? (lacht) Niet echt, neen. Ik had onze locatie al eind september geboekt. Dat was enkele weken voor ik naar Hawaï trok.”

“Ik wil de prestatie van Wiggins van de tabellen fietsen”

Los van de positieve effecten op zijn seizoensvoorbereiding valt de stage in Namibië natuurlijk perfect te rijmen met een aanloop naar een mogelijke werelduurrecordpoging. “Ik bekijk met de ploeg of dat kan in Mexico (in Aguascalientes, red.). We zijn er nog niet helemaal uit. Ik ben een wegrenner en moet dus eerst de toestemming krijgen van Lotto-Soudal om er vol in de klassiekers één maand vantussen te knijpen om in Mexico een aanval op het werelduurrecord te gaan doen. Aangezien ik ook daar op hoogte (2000 meter, red.) zal vertoeven, kan dat bij wijze van spreken wel nog een derde maand hoogtestage zijn.”

“Het zijn in Mexico alvast de ideale omstandigheden voor een werelduurrecordpoging. De luchtweerstand is er vrij laag en dat moet me helpen om de 54,526 kilometer van Bradley Wiggins te verbeteren. Uit mijn test na het WK is gebleken dat het mogelijk moet zijn”, zegt Campenaerts. Op een halfuur realiseerde onze landgenoot een gemiddelde snelheid van 54,800 kilometer per uur. “Als het allemaal in kannen en kruiken komt, dan is het echt wel mijn doel om dat werelduurrecord van Wiggins te verbeteren.”