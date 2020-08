Campenaerts moet wonden likken na vreemde crash Team NTT in Tsjechische ploegentijdrit Redactie

07 augustus 2020

07u49 0 Wielrennen Mitchelton-Scott heeft net als vorig jaar de openingsploegentijdrit van de Ronde van Tsjechië gewonnen. De Australische ploeg was in Unicov beduidend sneller dan het Noorse Uno-X en Team Sunweb. Victor Campenaerts eindigde met Team NTT als laatste na een val.

De Ronde van Tsjechië krijgt dit jaar zes WorldTeams en drie Belgische formaties aan de start. Die konden op de eerste dag de benen testen tijdens de korte ploegentijdrit van 18,1 kilometer in de straten van Unicov. Mitchelton-Scott gooide hardrijders als Luke Durbridge, Edoardo Affini, Jack Bauer, Michael Hepburn en Damien Howson in de strijd en was de topfavoriet. Die rol maakten de Australiërs waar door een voorsprong van 25 seconden bij elkaar te rijden op zowel Uno-X als Sunweb. Alpecin-Fenix werd op 39 seconden zevende, Sport Vlaanderen Baloise op 59 seconden negende en Bingoal-Wallonie Bruxelles op 1:34 vijftiende.

Team NTT - met Victor Campenaerts in de rangen - kwam op bizarre wijze ten val. Eén van de renners nam het gros van zijn ploegmaats mee. Op wat schaafwonden en kleerscheuren na bleek de schade al bij al mee te vallen. De ploegentijdrit was er wel onherroepelijk aan. Campenaerts en co eindigden op bijna twee minuten van Mitchelton-Scott.

De 29-jarige Australiër Luke Durbridge kwam als eerste van zijn team over de meet en is de eerste leider. De tweede etappe van de Ronde van Tsjechië voert de renners over 193 kilometer van Prostejov naar Unicov en lijkt een kans voor de sprinters.

