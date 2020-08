Campenaerts loopt twee wervelbreukjes op na val in Ronde van Tsjechië, werelduurrecordhouder kan wel gewoon blijven koersen DMM

13 augustus 2020

06u35 0 Wielrennen Victor Campenaerts is dan toch niet ongeschonden uit zijn val in de openingsploegentijdrit van de Ronde van Tsjechië gekomen. De werelduurrecordhouder liep kleine breukjes in zijn wervelkolom op.

Het is nog een goeie week tot het BK tijdrijden op 20 augustus in Koksijde. Net als vorig jaar in Middelkerke belooft het een strijd te worden tussen enkele van de beste tijdrijders ter wereld. Zo staan onder meer Wout van Aert, Remco Evenepoel en Victor Campenaerts aan de start.

Helaas voor die laatste wordt het moeilijk om zijn eer topfit te kunnen verdedigen. Campenaerts liep bij een val in de openingstijdrit twee kleine wervelbreukjes op. De werelduurrecordhouder mag wel gewoon verder blijven koersen. “Het is op zich niet gevaarlijk, maar het heeft 5 à 6 weken de tijd nodig om te genezen.”

“Vergelijk het met een ribbreuk”, vertelt Campenaerts in zijn vlog op Youtube. “Ook dat is niet plezant, maar je kan in principe wel gewoon blijven koersen. Ik hoop snel te herstellen, want de vorm zat goed. Helaas is het BK tijdrijden al binnen de acht dagen.”

Campenaerts blijft dus wel op de deelnemerslijst staan. De Ronde van Tsjechië reed hij nog gewoon uit. “We waren eerst ontgoocheld na de val omdat we een gooi deden naar de ritzege, maar de dagen nadien had ik echt veel pijn. Ik had moeite om het peloton te volgen in makkelijke ritten. Een scan en echo brachten nadien dus twee kleine breukjes in de wervelkolom aan het licht.”

VIDEO: Bekijk hier hoe Campenaerts zelf over zijn blessure denkt

Lees ook:

Campenaerts moet wonden likken na vreemde crash Team NTT in Tsjechische ploegentijdrit