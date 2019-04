Campenaerts krijgt in november in Kuipke Mexicaans feestje Redactie

17 april 2019

16u14

Bron: Belga 0 Wielrennen Om het werelduurrecord van Victor Campenaerts te vieren, wordt zaterdag 9 november het Kuipke in Gent het decor van een "Fiesta Mexicana con Victor".

"De zaterdag voor de start van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent zal het Kuipke al eens dienst doen voor een portie wielrennen, entertainment en feest, met één man in de hoofdrol: Victor Campenaerts. We verwachten ook alle fans, koersliefhebbers, feestvierders van de Zesdaagse en al wie zin heeft in een warm latinofeestje! Fietsen, feesten en nagenieten van Victors uitzonderlijke prestatie in ware Mexicaanse stijl, dat is het motto", zo laat organisator Golazo woensdag weten.

De deuren zullen opengaan om 18u, om 20u30 start de show, gevolgd door de fiesta. Tickets zijn te koop via www.fiestamexicanaconvictor.be.

Victor Campenaerts schreef gisteren in de Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes wielergeschiedenis door met een afstand van 55,089 kilometer het werelduurrecord van Bradley Wiggins (54,526 km) van de tabellen te rijden en als eerste renner ooit de magische kaap van 55 kilometer per uur te ronden.