Campenaerts kijkt alweer vooruit: "Nu moeten de Spelen het ultieme worden" Bart Audoore in Mexico

18 april 2019

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 2 Wielrennen Dinsdag, een uur nadat Victor Campenaerts (27) zijn ferme record heeft neergezet: een oude Mexicaan komt op hem af en feliciteert hem. Hij was erbij toen Merckx het werelduurrecord brak in 1972 en toen ­Moser in 1984 zijn ­record vestigde, ook ­allebei in Mexico. ­Campenaerts bedankt en tikt de man op de borst: “Hier ben ik mee bezig”, zegt hij. De man draagt een polo van Rio 2016, Campenaerts’ vinger blijft stilstaan op het logo van de Olympische Spelen.

Zo is Campenaerts: in zijn hoofd is hij nu al bezig met een nieuw plan. «Tokio 2020 is mijn volgende grote doel», zegt hij. «Dat is nog anderhalf jaar, maar met een ­ongelofelijke voorbereiding moeten de Olympische Spelen het ultieme worden.»

Wij hadden gedacht dat je het WK in Yorkshire in september als volgende doel zou zetten?

«Toch niet. Ik denk niet dat ik daar kan winnen. Ik zal alles doen om optimaal aan de start te komen, en het parcours lijkt een beetje op dat van Glasgow, waar ik vorig jaar Europees kampioen ben ­geworden, maar ik vrees dat een goeie Tom Dumoulin en Rohan Dennis moeilijk te kloppen zullen zijn.»

En dat zal in 2020 anders zijn?

«Geef me nog anderhalf jaar om fysiek nog wat sterker te worden. Met twee of misschien drie extra grote rondes moet dat lukken. Ik denk dat de ploeg me wil volgen in mijn persoonlijke ambities. Ik denk niet dat ik hen de voorbije jaren ­ teleurgesteld heb.»

De tijdrit in Tokio staat kort na de Tour op het programma. Denk jij aan een combinatie?

«Neen, Dumoulin zal dat misschien wel doen, maar mij lijkt het geen goed idee. In Japan is het warm en vochtig in de ­zomer: je hebt tijd nodig om je daaraan aan te passen. Minstens twee weken, is de regel, maar ik heb in Namibië gemerkt dat het beter is als je nog meer tijd hebt.»

