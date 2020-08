Campenaerts kan leven met zilver: “Wout is op dit moment misschien de beste tijdrijder ter wereld” Redactie

20 augustus 2020

17u48 0 BK tijdrijden Victor Campenaerts (28) moest zich op het BK tijdrijden tevreden stellen met zilver. De werelduurrecordhouder toonde wel dat hij met goede papieren naar het EK in Plouay trekt. “Ik ben blij met mijn gevoel en mijn conditie.” Frederik Frison mocht als derde mee op het podium: “Zeer tevreden.”



Victor Campenaerts reed een sterke tijdrit, maar botste op een nog sterkere Wout van Aert (25). “Ik kon alleen maar hopen dat hij moe uit de Dauphiné was gekomen. Misschien is hij ook wel heel moe, maar dan nog blijft het moeilijk om hem te kloppen. Ik denk dat ik een goede tijdrit gereden heb. Ik nam alle bochten goed, maar ik wist ook dat ik elke bocht een fractie zou verliezen op Wout.”

De werelduurrecordhouder is tevreden met zijn conditie. “Dit BK tijdrijden was voor mij veel beter dan dat van vorig jaar. Toen stond ik nergens, was ik volledig uitgeblust. Ik heb snel gereden, maar eindigde tweede na misschien wel de beste tijdrijder van de wereld.”

Frison: “Een van mijn beste prestaties als prof tot nu toe”



En zo heeft Wout van Aert alweer een overwinning beet. HLN en VTM volgen Van Aert - winnaar van de Strade Bianche én Milaan-Sanremo - dit seizoen op de voet. Met ‘Wout, waar een wil is...’ als resultaat. Bekijk de eerste aflevering van de docureeks HIER.

