Campenaerts kan leven met zilver: “Ik eindig op dertig seconden van de beste van de wereld” Redactie

20 augustus 2020

16u27

Bron: Sporza 0

Victor Campenaerts was de grote challenger van Wout van Aert, maar moest finaal een halve minuut toegeven op het BK tijdrijden. “Of ik kan leven met zilver? Bwa... Ik had graag Van Aert opgegeten, maar ik ben blij dat mijn tanden niet gebroken zijn (lacht). Ik voelde mij goed, maar op dertig seconden van Wout eindigen betekent op dertig seconden van de beste van de wereld eindigen”, zegt hij bij Sporza.

“Het was een mooi parcours, maar ik was wel blij dat het droog lag. Ik voelde ook weinig tot geen last aan de rug. Maar elke bocht die ik nam, dacht ik bij mezelf: ‘Wout zal deze wel nóg beter nemen.’ Ik heb wel het gevoel dat ik absoluut klaar ben voor het Europees kampioenschap tijdrijden. Je zou kunnen zeggen dat het EK winnen makkelijker is dan het BK winnen, gezien de afwezigheid van velen door de Tour de France. Het doel moet in Plouay zeker zijn om op dat podium te staan.”