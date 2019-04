Campenaerts is er bijna uit welke versnelling hij gaat gebruiken: “Voor de rest zit alles snor” DMM

10 april 2019

12u59 0 Wielrennen In de aanloop naar zijn werelduurrecordpoging geeft Lotto Soudal twee keer per week een inkijk in de voorbereiding van Victor Campenaerts. Het geheel laat zich samenballen in een soort dagboek. Met nog zes dagen voor de boeg kwam vandaag deel 8 uit. “Alles zit snor!”

Testen, testen en nog eens testen. Dat is wat Victor Campenaerts de voorbije dagen heeft gedaan op de wielerbaan van Aguascalientes in Mexico. Onze landgenoot zoekt nog steeds uit welke versnelling hij op 16 april het best gebruikt om het werelduurrecord van Bradley Wiggins aan te vallen. Campenaerts moet meer dan 54,525 kilometer in één uur afleggen.

“Op de piste ligt de cadans sowieso hoger dan op de weg, maar die moet nog steeds comfortabel blijven om je hartslag, ademhaling en juiste lijnen onder controle te kunnen houden”, vertelt Campenaerts in zijn dagboek. Zowel 59 x 14, 60 x 14, 61 x 14 als 63 x 15 zijn een optie. Maar bij 59 x 14 en 63 x 15 zou ik een cadans van 104 moeten aanhouden en dat bleek voor mij, van nature een wegrenner, toch wat te hoog. Blijven over: 61 of 60 x 14, zijnde 100 à 102 omwentelingen per minuut. Dat lijkt geen groot verschil, maar dat is het wel. Bradley Wiggins deed tijdens zijn poging 104 omwentelingen per minuut, het hoogste van alle moderne werelduurrecordpogingen, maar hij was dan ook geschoold op de piste.”

“Daarnaast hebben we ook gezocht naar de meest optimale manier om mijn rondetijden door te geven. Tijdens mijn test van 30 minuten in Grenchen eind september reed ik met oortjes zoals in een wegwedstrijd, omdat het enkel om het uittesten van de fysieke inspanning ging, maar dat is niet toegelaten tijdens de uurrecordpoging. Ik heb al zoveel uren getraind op de piste dat we uitvoerig hebben kunnen onderzoeken wat de ideale plaats is voor Kevin om met de tablet te staan die mag gebruikt worden om de rondetijden door te geven. Daarnaast hebben we ook signalen afgesproken waaruit ik kan afleiden of ik op schema zit. Een laatste belangrijk facet is natuurlijk het aanhouden van de ideale lijn. Na duizenden rondjes op deze baan in Aguascalientes, is de voeling met dit ovaal natuurlijk immens gegroeid de afgelopen weken, dus ook dat zit, euh, snor.”

Ronde van Vlaanderen

Afgelopen zondag leefde ook de Ronde van Vlaanderen in het kamp Campenaerts. Er stond geen pistetraining gepland en dus kon de winnaar van de Kristallen Fiets de finale van Vlaanderens Mooiste meepikken. “Ik heb de laatste 100 kilometer van de Ronde van Vlaanderen meegefietst op mijn rollen tijdens de uitzending, waarna ik nog een tocht buiten hebt gemaakt in de mooie omgeving. De komende dagen kom ik stilaan in recuperatiemodus. Die periode staat in het teken van fysieke en mentale rust, de laatste trainingsprikkels en de juiste opname van koolhydraten. Nog zes dagen…”