Campenaerts heeft eerste trainingen in Mexico achter de rug: "We denken er over na om ons kaal te scheren"

Bron: Belga 4 Wielrennen Victor Campenaerts vertrok vorige week naar Mexico voor zijn werelduurrecordpoging en heeft intussen zijn eerste trainingsdagen achter de rug in Aguascalientes, waar hij op 16 of 17 april op de Velodromo Bicentenario het werelduurrecord van Bradley Wiggins (54,526 km/u) aanvalt. "Ik moet zeggen dat de aanpassing heel vlot verloopt.”

"Het was de bedoeling om tijdens de volledige reis van quasi 24 uren wakker te blijven, om de eerste nacht in Mexico meteen goed te slapen, en dat is gelukt. Ook de voorbije nachten sliep ik goed; ik voel me fris en monter. Aguascalientes ligt op een hoogte van 1.800 meter, vergelijkbaar met Namibië, waardoor ik ook op dat vlak geen aanpassingsproblemen ken. Maar 's nachts slaap ik op een gesimuleerde hoogte van 3.000 meter, waardoor ik mijn lichaam de tijd moet geven om te acclimatiseren en niet meteen al te zware trainingen mag inlassen."

"De eerste dagen ben ik op training nooit buiten mijn comfortzone geweest. Het was een ideale periode om de piste te leren aanvoelen en ik merk nu al dat ik veel betere lijnen rijd dan tijdens mijn test in Grenchen. De komende veertien dagen is het uiteraard de bedoeling nog verder progressie te boeken op dat vlak. Gisteren deed ik enkele testen met staande en vliegende start, vandaag staat er een duurtraining op het programma en morgen is er een rustdag. Daarna komen we stilaan in werelduurrecordmodus met enkele heel specifieke trainingen.”

“Om de teamgeest te bevorderen, denken we er over na om ons allemaal kaal te scheren, maar we zijn benieuwd in welke mate Kevin De Weert dat zal zien zitten, die hier binnen enkele dagen aankomt...", besluit Campenaerts.