Campenaerts ging wel héél diep tijdens virtuele Ronde van Zwitserland: “Hij ziet af. Hij ziet écht af” TLB

26 april 2020

12u22 0 SOUND ON 🔊 Victor Campanaerts is giving it absolutely everything!! Some serious suffering going on in the #DigitalSwiss5 Race 4 today 😱 @NTTProCycling pic.twitter.com/lrsJz2JRnc Velon CC(@ VelonCC) link

Een echte race of ééntje op de rollen: Victor Campenaerts smijt zich altijd volledig. Dat werd gisteren nog maar eens duidelijk tijdens de vierde rit in de virtuele Ronde van Zwitserland. De Antwerpenaar van NTT Pro Cycling ging daarin wel héél diep, zo toont een video die organisator Velon verspreidde op Twitter. “Hij ziet af. Hij ziet écht af”, merkte de commentator van dienst op, net als Thomas De Gendt. “Ik hou er wel van om Victor te zien afzien”, reageerde de Lotto-renner in z'n typerende stijl.

I do like to see Victor suffer. Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

“Ik ben best tevreden met mijn prestatie”, zei Campenaerts achteraf op Instagram. “Halverwege de rit lag ik in zevende positie, maar dan ben ik volledig ontploft. Uiteindelijk ben ik zestiende geworden. Er was geen aerodynamisch voordeel en dat is natuurlijk net mijn ding. Dus daarom ben ik wel tevreden. Het was leuk en het deed ook flink pijn.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Küng wint, Campenaerts zestiende

Campenaerts eindigde de vierde etappe overigens als zestiende. De rit zege ging opnieuw naar de Zwitser Stegan Küng. Hij haalde het na 36,8 kilometer tussen Oberlangenegg en Langnau voor de Australiër Michael Matthews (Sunweb), waar hij in het slot op en over ging. De Brit Ethan Hayter (Ineos) eindigde als derde, voor beste Belg Greg Van Avermaet (CCC). Nathan Van Hooydonck (CCC) finishte nog net in de top tien.

Vanmiddag staat de vijfde en laatste race op het programma. Om 14u10 beginnen onder anderen Julian Alaphilippe, Tim Wellens, Max Schachmann en Rohan Dennis aan een rit van 36 kilometer op hun rollen.