Campenaerts dolblij met nieuwe titel: "Ik kan zeggen dat ik een echte Europese kampioen ben"

08 augustus 2018

Bron: VRT 1 Wielrennen 45,7 kilometer koersen tegen de klok aan een gemiddelde van 51,11 km/u op een glooiend parcours. Dat was de succesformule voor Victor Campenaerts op het EK tijdrijden. Net als vorig jaar pakte onze landgenoot de gouden medaille. "De Olympische Spelen in Tokio zijn mijn grote doel", blikte hij al vooruit.

De renner van Lotto-Soudal was uiteindelijk slechts 63 honderdsten van een seconde sneller dan de Spanjaard Jonathan Castroviejo. "Winnen is winnen, maar dit is toch wel het kleinste verschil dat ik ooit had", lachte Campenaerts in zijn flashinterview. "Winnen is het enige dat telt. Ik pak nu twee keer goud op het EK dat nog maar drie keer werd georganiseerd. Ik kan zeggen dat ik een echte Europese kampioen ben."

Dat is Victor Campenaerts zeker. De voorbije periode moest alles wijken voor zijn ultieme doel, dat EK. "Ik ben vier weken op hoogtestage geweest in Livigno, waar veel renners zitten. Daarna ging ik meteen naar Glasgow. In het wielrennen is het makkelijk als je vier weken lang alles opoffert en alles doet voor één doel. Dan weet je dat je er dicht bij zal zijn als je niet ziek wordt of geen blessures oploopt."

De tweevoudige Europese kampioen tijdrijden deelde zijn race tegen de klok goed in. "In het begin wist ik dat ik in vergelijking met de andere renners rustig van start zou gaan. Ik had dan ook een groot gat op bijvoorbeeld Yves Lampaert. De lange vlakke wegen zijn mijn sterke punt en ik kwam dan ook dichter en dichter. Het regende op het einde en ik ging volle bak. Bondscoach De Weert pushte me, maar zei ik dat ik rustig moest zijn in de bochten. Als je valt dan is alles naar de vaantjes." Dat gebeurde dus niet zodat het goud naar België ging. Succes dat naar meer smaakt. "De Olympische Spelen in Tokio zijn mijn grote doel."