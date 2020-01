Campenaerts blij met komst Bjarne Riis: “Heb me laten vertellen dat hij de beste teammanager is die er nu rondloopt”

JDK

09 januari 2020

05u36 0 Wielrennen Ja, Victor Campenaerts is zich bewust van het onfrisse (doping)verleden van zijn nieuwe baas Bjarne Riis. Maar het baart hem totaal geen zorgen. “Hij is de beste teammanager die er momenteel rondloopt, liet ik me vertellen.”

Het nieuws werd gisteren op een persconferentie in Kopenhagen bevestigd. Bjarne Riis (55) koopt zich met zijn vennootschap Virtu Cycling in bij Team NTT en wordt er de nieuwe algemene manager. Meteen gingen op de sociale media alle alarmbellen af. Niet verwonderlijk. Riis sleept namelijk een dubieuze reputatie met zich mee. In 2007 bekende hij de Tour ’96 te hebben gewonnen op epo — hij hield er de bijnaam ‘Mister 60%’ aan over. Later, in zijn functie als teammanager, bleek hij ook de spilfiguur te zijn in een onderzoek naar doping­gebruik in het Deense wielrennen.

Campenaerts, momenteel op stage in Namibië, begrijpt de kritische reacties. Hij kent de geschiedenis. En hoe zwaar die weegt op de figuur-Riis. “Hij zal niet de braafste zijn geweest in zijn tijd. En mét hem wellicht ook niet een flink deel van zijn renners. Maar ik kijk nu in de eerste plaats naar zijn kwaliteiten als manager. ‘De beste die er momenteel rondloopt’, verzekerde Lars Bak me.”

Bak is de nieuwe sportief directeur bij NTT. En reed in 2018 nog een jaar samen met Campenaerts bij Lotto-Soudal. “Tóen al hadden we het over Riis. Het was op een moment dat ik nooit kon vermoeden dat hij op een dag mijn teammanager zou worden. Dan stel je die vragen ook makkelijker. Over doping. En hoe het daar nu precies mee zit? Geen kwaad woord, kreeg Lars over de lippen. Ik heb me recent verder geïnformeerd. En ik moet toegeven: niks dan positiefs.”

“Heiliger dan de paus”, omschrijft Campenaerts de reputatie op vlak van medische begeleiding van NTT (tot vorig jaar: Dimension Data) in het peloton. “Ik kan me dus niet voorstellen dat (ex-teammanager) Douglas Ryder in de talrijke voorafgaande gesprekken met Riis over één nacht ijs is gegaan. Had er ook maar een vermoeden bestaan dat zijn imago nefast kon zijn voor de ploeg, was de deal nooit tot stand gekomen. Als je ziet wat Bjarne als teammanager heeft bereikt: die mens weet écht wel van aanpakken, hoor. Hij mag er trotser op zijn dan op wat hij als renner heeft gerealiseerd, als je begrijpt wat ik bedoel. ‘Ik kan jou helpen de beste tijdrijder ter wereld te worden’, zei hij me. Benieuwd wat hij kan bijbrengen.”

Kevin De Weert 2.0

“Misschien schuilt in hem wel een Kevin De Weert 2.0. Ik heb hier een zeer goed gevoel bij. En kijk uit naar de samenwerking.” In een wielerwereld, zo benadrukt Campenaerts nog, waarin hij anno 2020 “als niet-supergetalenteerde renner” keurig zijn weg vindt door hard en maniakaal te werken. En waarin hij “voor 99,999…% zeker” weet dat er geen gestructureerd dopingsysteem binnen een team meer mogelijk is. “Voor alles wat je fout doet, ligt de volle eindverantwoordelijkheid tegenwoordig bij jezelf.”