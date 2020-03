Campenaerts beloont milieubewuste wielertoerist: “Ik geef je 50 euro omdat je je papiertje in je achterzak stak” DMM

30 maart 2020

18u18 0 Wielrennen Het zal je maar overkomen als wielertoerist: Victor Campenaerts onderweg tegenkomen en prompt 50 euro toegestopt krijgen. De werelduurrecordhouder wou een man belonen omdat hij het papiertje van zijn reep niet weggooide.

Een mens moet iets doen in koersloze coronadagen en dus is Victor Campenaerts aan het vloggen geslagen. De werelduurrecordhouder van Team NTT geeft op zijn Youtube-kanaal een inzicht in zijn dagelijks leven. Vandaag nam hij de kijkers mee op training met kameraad Jef Van Meirhaeghe.

Opvallend moment: toen Campenaerts gedurende zijn rit halt hielt bij een standbeeld van Eddy Merckx in Vlaams-Brabant riep hij een voorbijpasserende wielertoerist terug. De man stak net voor Campenaerts neus het papiertje van zijn energiereep in zijn achterzak. Een actie die Campenaerts wel op prijs kon stellen.

“Sommige jonge renners denken niet aan het milieu en gooien hun papiertjes weg. Ik ben blij dat jij het mooi in je zak wegstak. Dat is goed voor het milieu”, aldus Campenaerts tegen de man. “Je krijgt van mij 50 euro als beloning. Door de coronatijden moet ik het wel op een andere manier geven.”