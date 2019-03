Campenaerts anderhalve maand voor werelduurrecordpoging: “Kan mijn huidige niveau moeilijk inschatten” Redactie

04 maart 2019

18u10

Bron: Belga 0 Wielrennen Over anderhalve maand valt Victor Campenaerts in de Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes het werelduurrecord aan.

Om beter te doen dan zijn idool Bradley Wiggins in juni 2015 in Londen moet de tijdrijder van Lotto-Soudal dan op een uur tijd meer dan 54,526 kilometer afwerken. Het belangrijkste verschil is dat Campenaerts zijn recordpoging zal afwerken op een hoogtebaan, op 1.800 meter boven zeeniveau, waar al enkele keren het werelduurrecord werd aangevallen.

Na een stage van twee maanden in Namibië is Campenaerts even terug in België, vooraleer naar de Tirreno-Adriatico (13-19 maart) te vertrekken. "Het is heel moeilijk in te schatten of ik op schema zit, want ik heb dit seizoen nog geen wedstrijden gereden", bekende Campenaerts maandag tijdens een persmoment.

"Ik denk dat ik wel op een goed niveau zit, maar dat ik de Tirreno nog nodig heb om nog een procentje beter te doen. Daar trainen we het vermogen: diep gaan, een week lang in het rood rijden. Daarvoor heb je wedstrijden nodig. Een mooi resultaat in de afsluitende tijdrit zou mooi zijn, maar ik ga toch vooral naar Italië om competitie in de benen te hebben. Daarnaast hebben we ook een ploeg om daar iets neer te zetten. Ik kijk er ook naar uit om eens met de ploeg op stap te gaan, dat was er dit seizoen nog niet bij."

De 27-jarige Europese en Belgische kampioen tijdrijden trekt wel met vertrouwen naar de andere kant van de oceaan. "Over het algemeen heb ik er zelfs veel vertrouwen in. Ik ga naar Mexico met het idee dat record te breken. Vorig jaar in Oostenrijk ging het ook vlot bij een test na het WK, toen reed ik een halfuur op recordkoers. Ik weet dus heel goed waar ik aan begin. Ik heb hier altijd van gedroomd en nu wordt het werkelijkheid. Al blijft het natuurlijk wel Bradley Wiggins. Pas in Mexico zal ik op de piste beginnen trainen en dan zal ik een duidelijk beeld hebben waar ik ga uitkomen. Eén meter beter doen dan Wiggins, daar zou ik al blij mee zijn. Meer zou natuurlijk beter zijn, want dan heb je ook meer kans dat je record langer zal blijven staan. Ik hoor dat Mikkel Bjerg ook een poging zal ondernemen, maar in hoeveel WorldTour-tijdritten heeft hij al op het podium gestaan?"

Op 27 maart vertrekt Campenaerts naar Mexico, een drietal weken voor zijn recordpoging. "Na zo'n lange trainingsstage voel je dat je er heel veel uithaalt. Nu reeds ga ik een paar nachten in een hoogtecabine slapen om het effect van de stage in Namibië te behouden, anders is dat na twee weken weg. Vervolgens werken we in Mexico ook op hoogtesimulatie: ik rijd er op 1.800m hoogte en zal ter plaatse enkele keren op een gesimuleerde hoogte van 3.000m slapen. Het voordeel dat je haalt uit de lage luchtweerstand is veel groter dan het lagere vermogen dat je kan produceren. Daarom hebben we ook voor de baan in Mexico gekozen, die dan ook nog eens zeer snel is."

In principe vindt de wereldrecordpoging op 16 april plaats. "De luchtdruk is heel belangrijk. Als Wiggins zijn wereldrecordpoging een dag eerder had gepland, was hij 500 meter verder gereden en had ik er nu waarschijnlijk niet aan gedacht om dat record aan te vallen. Het liefst doe ik op 16 april een poging, maar dat kan dus ook de 17e worden. We hadden graag vier dagen speling gehad, maar dat bleek organisatorisch niet mogelijk. Ik plan de aanval tussen 12 en 13 uur plaatselijke tijd, dan is het tussen 20 en 21 uur in België. Commercieel is dat ook interessant en klimatologisch zijn de omstandigheden dan optimaal. Oké, het is dan warm, maar warme lucht is ook ijler en dus heb je weer minder weerstand. In Namibië heb ik me dan weer aan de hoge temperaturen kunnen aanpassen."

In tegenstelling tot Wiggins zal Campenaerts in Mexico niet op volle tribunes moeten rekenen. "Ik weet dat er toch iets in beperkte mate georganiseerd wordt om dan vooral vrienden en familie ter plaatse te krijgen. Het zal echter zeker geen volle piste zijn. Dat heb ik ook niet nodig, want je bent zo geconcentreerd dat je amper hoort wat er gebeurt tijdens zo'n recordpoging.”

Marc Sergeant: “Campenaerts zit op de goede weg”

“In de loop van 2017 hebben we contact genomen met Victor omdat we een goede tijdrijder misten in onze ploeg. Dat eerste contact verliep meteen heel goed en ik heb hem toen beloofd dat we er samen voor zouden gaan”, legt ploegmanager Marc Sergeant uit hoe hij Campenaerts naar de Lotto-ploeg haalde. “Dat heeft snel opgeleverd, want intussen is hij Europees en Belgisch kampioen en werd hij derde op het WK. Die derde plaats opent natuurlijk perspectieven en toen besefte Victor al wel dat het werelduurrecord hem weleens zou kunnen liggen, vooral dan op hoogte. We hebben hem dan ook de kans gegeven om zich twee maanden voor te bereiden in Namibië en ik denk dat hij op de goede weg zit.”

Aan de wereldrecordpoging hangt natuurlijk een stevig prijskaartje. Het project wordt financieel gedragen door het team en Golazo. “Ter plaatse coördineert Kevin De Weert het project”, verduidelijkte CEO John Lelangue. “Hij zit nu al in Mexico om alle voorbereidingen te treffen.” Verder gaan er onder meer ook een kinesist, een arts en een mecanicien mee.

Over het exacte aantal wordt nog wat geheimzinnig gedaan. “Het streelt mijn ego als ik zie hoe groot mijn team ter plaatse zal zijn”, lachte Campenaerts. “Ook het materiaal staat reeds allemaal op punt, dan weet je dat je daar al geen procenten meer zal verliezen. Wat dat betreft zijn alle partners van de ploeg onmiddellijk mee op de kar gesprongen.”