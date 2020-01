Campenaerts: “Als ik in de vijf tijdritten goed voor de dag kom, zie ik geen reden om mij niet te selecteren voor Tokio” Redactie

21 januari 2020

11u45 0 Wielrennen “Als ik in de vijf tijdritten in Romandië en in de Giro goed voor de dag kom, zal er geen manier zijn om mij níet te selecteren voor de olympische tijdrit.” Dat vertelt Victor Campenaerts (28) vanuit Namibië, waar de chronospecialist opnieuw vertoeft. “Het ligt dus in mijn eigen handen.”

Bondscoach Rik Verbrugghe beslist pas op 1 juni wie hij naast Remco Evenepoel als tweede tijdrijder meeneemt naar Tokio. De komende maanden wordt dus een concurrentiestrijd tussen Victor Campenaerts, Thomas De Gendt, Wout van Aert en Yves Lampaert. Campenaerts bereidt zich voor het tweede jaar op rij in Namibië tot in de puntjes voor. En kijkt met de nodige portie zelfvertrouwen uit naar de strijd.

“Als mijn plan loopt zoals het moet lopen, ga ik keihard knallen in de tijdritten van de Ronde van Romandië en de Ronde van Italië”, vertelt hij vanuit het Afrikaanse land. “Daar ga ik vijf tijdritten rijden in vijf weken tijd. Als ik daar goed voor de dag kom, denk ik niet dat er een manier gaat zijn om mij níet te selecteren. Het ligt dus in mijn handen. Die tijdritten zijn het grote doel, dus het wordt niet moeilijk om mijn pijlen daarop te richten. Het zijn ook vijf parcours waar ik kan meedoen voor de zege.” Daarvoor rijdt Campenaerts ook nog de Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice.

Maar de concurrentie om het olympische ticket is niet min. Van Aert rijdt overigens pas zijn eerste tijdrit van 2020 in het Critérium du Dauphiné. Met andere woorden: ná de selectiebekendmaking van bondscoach Rik Verbrugghe. “Ik vertrouw volledig op de expertise van Rik”, gaat de werelduurrecordhouder verder. “En als Wout na een ongelofelijke solo Parijs-Roubaix wint, toont hij dat hij ondanks zijn blessure nog stappen heeft gezet. Als ik denk dat Wout beter is dan mij, dan ga ik mijn plaats niet opeisen. De beste renner moet naar Tokio. Maar ik denk dat de resultaten de gelukkige gaan aanduiden. De keuze zal volgens mij niet héél moeilijk zijn.”

De renner van Team NTT vertrok op 2 januari naar Namibië. Net als vorig seizoen wil hij daar de basis leggen voor een goed seizoen. “Ik merkte vorig jaar dat dit de perfecte trainingslocatie was. Er is veel hoogte en het is hier warm - wat een ideaal extra trainingseffect geeft. Ik zit hier ook volledig afgezonderd. Bovendien zijn de winkels goed bereikbaar, dus koken we zelf. Zo weten we wat we eten.” De trainingsfocus ligt dit jaar iets anders. “In 2019 waren de specifieke trainingen gericht op cadans en lange stukken aan een bepaald wattage. Dat in dienst van het uurrecord. Nu zijn de trainingen gericht op de tijdritten”, besluit Campenaerts.