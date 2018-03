Cameron Vandenbroucke wil haar papa eer aandoen: "Een nieuwe VDB op de fiets, dat wil iedereen. Ook papa"

06u00 1 Wielrennen Vandenbroucke, heet ze. Maar bovenal heeft ze haar eigen voornaam. En leidt ze haar eigen leven. Cameron (19), oudste dochter van, is blij met de nieuwe biografie van haar beroemde papa. Het allerhoogste eerbetoon streeft ze echter zelf na. "Zou het niet mooi zijn mocht ook ík iets kunnen betekenen op de fiets?"

Résidence ‘Le Roi-Soleil’. Het kot dat Cameron deelt met haar vriend Henri aan de oevers van de Escaut – de Henegouwse Schelde – in Doornik verwijst symbolisch naar haar vader. De Zonnekoning. Boven, twee hoog, zitten de jongelui aan het ontbijt. Naast kleren en cursussen vullen twee koersfietsen de kleine ruimte. "We kunnen twee kanten op om te trainen. Óf we rijden de vlakke rivier­boorden af, óf we trekken naar de bergjes in de buurt. Mont de l’Enclus, Mont-Saint-Aubert..." Ze klinkt als een meisje, maar haar ‘parlée’ is die van een volwassen vrouw. De fysieke gelijkenissen met de jonge Frank zijn treffend. Dezelfde scherpe kaaklijnen, dezelfde ontwapenende glimlach. Innemend, charmant, opvallend zelfzeker. (lacht) "Papa en ik delen elkaars karakter. Geen slecht karakter. Maar we weten wat we willen." Dat blijkt. Met enige gène vertelt ze hoe ze half november nog van de ene op de andere dag haar studie pedagogie afbrak. "Plots begon het te dagen: o non, je vais avoir une vie complètement banale. Precies wat ik níet wil, een banaal leven. (lacht) Dus dacht ik: ‘Help, ik wil hier weg!’"

Papa werd bewonderd, verafgood. Iemand die je gewoonweg komt zeggen: ‘hij was mijn God’. Dat is toch straf? Zelf had hij het allemaal geweldig gevonden.

Cameron Vandenbroucke

