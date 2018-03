Cameron Vandenbroucke loopt stage bij Quick.Step Floors: "Patrick Lefevere zei meteen 'ja'" Joeri De Knop

19 maart 2018

14u15 28

In Ploegsteert, in Café De La Grand Place, is VDB, de biografie van Frank Vandenbroucke voorgesteld. Het boek kwam tot stand in samenwerking met de familie van de betreurde renner, die in 2009 overleed in Senegal. In de rand raakte ook bekend dat Cameron, de dochter van de betreurde Vandenbroucke, stage zal lopen bij Quick.Step Floors

"Mijn droom is om in de wielerwereld te werken. Als public relations. Of persattaché. Ik ga stage lopen bij Quick.Step Floors. Patrick Lefevere zei meteen ‘ja’, toen ik het hem vroeg. Super! Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik kreeg al een eerste schema doorgestuurd. Op 16 april gaat mijn stage van start. Ik krijg ook wat communicatieve taken in Luik-Bastenaken-Luik en de Tour. En ik mag de Twitter- en Instagrampagina’s van het team beheren. Foto’s posten en zo. Voor, tijdens en na de koers. Ca va vraiment être cool!"

Komende vrijdag, op de E3 Harelbeke, zal Cameron de bloemen overhandigen.