Cameron Vandenbroucke last koerspauze in: "Ik ben mijn vader niet"

07 maart 2020

14u11

Bron: RTBF 0 Wielrennen Cameron Vandenbroucke zet een tijdje haar wielercarrière opzij om zich op haar studie te focussen. Dat vertelde de 21-jarige dochter van wijlen Frank voor de microfoon van de RTBF. “Dit is niet het einde van mijn carrière.”

“Ik zit in mijn derde jaar van mijn bachelor communicatie en moet een stage van drie maanden afwerken”, klonk het. “Ik kan gelukkig mijn stage bij mijn eigen team Lotto-Soudal lopen. Daarom zal ik vaak aanwezig zijn op wedstrijden, maar niet als renster.”

“Ik concentreer me op mijn stage. Mijn studies zijn belangrijk. Wat na de stage? Dat zien we wel. Dit is niet het einde van mijn carrière. Ik spreek nog altijd van een kleine pauze”, vervolgde Vandenbroucke, die geen goed seizoen achter de rug heeft.

“Het was inderdaad een ingewikkeld jaar. Eigenlijk had ik dat niet verwacht. Het zette me aan het denken over mijn carrière, mijn privéleven en mijn professionele loopbaan. Deze winter heb ik mezelf veel vragen gesteld.”

“Iedereen vertelt me dat ik iets heb. Maar ik ben mijn vader niet. Ik heb wat meer tijd nodig. Die druk, dat heeft wel op mij gewogen”, besloot Vandenbroucke.