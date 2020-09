Cameron Vandenbroucke gelooft dat ‘the sky the limit’ is voor haar vriend Tim Merlier: “Hij droomt van de Champs-Élysées...” TLB

13 september 2020

08u00 0 Wielrennen Straffe toer van Tim Merlier (27) in Tirreno Adriatico. De Belgische kampioen pakte gisteren zijn allereerste WorldTour-zege door (wereld)toppers als Fernando Gaviria en Pascal Ackermann te kloppen. “We wisten dat hij dit kon. Maar dit is toch groots”, aldus een trotse Cameron Vandenbroucke (21), de vriendin van de sprinter van Alpecin-Fenix.

Eind augustus won Merlier ook al de Brussels Cycling Classic. Daar klopte de West-Vlaming in de sprint Davide Ballerini (Deceuninck-Quick.Step) en Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic). “Toen heeft Tim gevoeld dat hij echt wel goed in vorm is”, zegt Cameron Vandenbroucke. “Hij wilde dat ook tonen in de Tirreno, maar dan komt hij zwaar ten val in de eerste rit...Tegen hogen snelheid ook: echt geen leuk beelden.”

Gelukkig viel de schade al bij al mee. “Hij had vooral last van zijn rug en heeft de voorbije dagen, vooral tijdens het klimwerk, op zijn tanden moeten bijten. Maar daarvoor heeft hij zichzelf dus gisteren beloond. Dit doet dromen, al doet Tim dat eigenlijk al. Van winnen op de Champs-Élysées. Wie weet kan hij volgend seizoen al eens proberen...”

Vandenbroucke is overigens niet meegereisd naar de Tirreno. Ze zag Merlier de strafste zege uit zijn carrière pakken op het schermpje van haar telefoon. “Ik heb de laatste dertig kilometer van de etappe gezien op mijn smartphone. Gelukkig! (lacht) Tim haalde het met een mooie voorsprong en dat zal hem vertrouwen geven voor wat nog komt." In de eerste plaats is dat het Belgisch kampioenschap. Merlier wil zijn titel verlengen. “Dat is zeker mogelijk. Hij heeft er zijn zinnen op gezet. Net als op enkele klassiekers...”

Gent-Wevelgem

Dat laatste verduidelijkt Vandenbroucke ook even. “Hij kijkt er al lang naar uit om Parijs-Roubaix eens te rijden, ook al is dat misschien niet de klassieker die hem het beste ligt. Welke dat wel is? Ik denk dat hij het meeste kans maakt om Gent-Wevelgem te winnen. Daar draait het toch ook vaak uit op een kans voor snelle mannen. En de koers passeert in Ploegsteert (waar haar vader Frank opgroeide, red.)...dat maakt het nog wat specialer voor ons en mijn familie.”

De Tirreno duurt nog tot maandag. Vandenbroucke heeft al een idee hoe ze de knappe zege zal vieren met Merlier, die normaal geen kansen meer zal krijgen op een tweede ritzege. “Dinsdag is hij weer thuis en dan zullen we ‘s avonds wel iets gaan eten. Ik ben trots op Tim en hij mag dat ook op zichzelf zijn.”

