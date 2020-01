Caleb Ewan oppermachtig in Schwalbe Classic, Philipsen is vierde: “Ewan bezorgde me haast een verkoudheid” Joeri De Knop in Australië/ABD

19 januari 2020

10u38 0 Wielrennen De eerste zege van het seizoen voor Lotto Soudal is een feit. Caleb Ewan (25) heeft in zijn thuisland de Schwalbe Classic, het inleidend criterium op de Tour Down Under, gewonnen. Met zijn vierde zege in Adelaide is hij alleen recordhouder. Ewan eindigde voor Cofidis-ploegmaats Elia Viviani en Simone Consonni.

In Adelaide stond vandaag de 51 kilometer lange Schwalbe Classic op het programma, een voorsmaakje op de eerste WorldTour-rittenkoers van het seizoen, de Tour Down Under (21-26/1). In de aangekondigde sprint was Caleb Ewan heer en meester. De Australiër van Lotto Soudal zette 200 meter voor de finish aan en niemand kwam er nog over. Elia Viviani, die Deceuninck-Quick.Step inruilde voor Cofidis, werd op drie fietslengtes tweede voor zijn lead-out Simone Consonni.

Ewan had na afloop een speciale knipoog over voor dochtertje Lily. “Het was pas de tweede keer dat ze naar de koers kwam. De eerste keer was vorig jaar in de elfde rit van de Tour. Ook toen won ik. Zij is dus mijn geluksbrenger.” Zeven ronden voor het einde voelde hij de nervositeit in het peloton toenemen. “Het begon goed door te regenen, wat het toch iets gevaarlijk maakte. Mijn teammaats deden voortreffelijk werk. Ze hielden me keurig voorin, waardoor ik ideaal geplaatst aan de spurt kon beginnen. In de laatste rechte lijn liet Roger Kluge me het gat slaan en lag het zegepad open. Dit was pas mijn eerste race van het seizoen. Normaal heb ik er al enkele meer in de benen. Maar ik voel me nu al heel goed.”

Philipsen: “Ewan bezorgde me haast een verkoudheid”

Jasper Philipsen was de eerste Belg op een vierde plaats. En meer zat er ook niet in. In de finale koos hij eerst het wiel van Viviani, dan dat van Ewan. “Om uiteindelijk perfect in het spoor van de EF-trein te belanden, die een heel goeie lead-out deed voor Halvorsen. Dan was het gewoon afwachten tot hij zijn sprint inzette. Maar toen kwam Ewan op rechts… tien kilometer per uur sneller dan de rest. Ongelooflijk hoe hij van achteruit kwam. (lacht) Hij bezorgde me haast een verkoudheid, toen hij passeerde. Mijn ‘moral’ zakte prompt naar een dieptepunt.”

Philipsen probeerde zichzelf nog te lanceren op links. “Maar daar kwamen Consonni en Viviani ook, waardoor ik een beetje geprangd raakte tussen de twee en ik niet echt meer mijn sprint kon rijden. De tweede plaats had er misschien wel ingezeten. Maar aan Ewan was niks te doen. Ik voel wel dat de benen oké zijn, maar als hij zo doorgaat zal er weinig tegen te beginnen vallen de komende dagen in de Tour Down Under. Maar ja, een sprint moet altijd gereden worden.”

De Schwalbe Classic werd gereden in opvallend frisse temperaturen. Er stond een strakke wind en bij momenten viel er regen uit de lucht. “Onverwacht”, aldus Philipsen. “Ik heb maar één iets warmer regenvestje bij. Ik dacht: ik prop mijn valies niet te vol. Maar ik zal nog iets moeten bijkopen, denk ik. Atypisch Australië toch. Vorige jaar zorgde de extreme hitte in dit openingscriterium meteen voor een schok op mijn systeem. Dat was vandaag wel volledig anders.”

De top tien

1. Caleb Ewan (Aus) 51 km in 1u04'29"

2. Elia Viviani (Ita) z.t.

3. Simone Consonni (Ita)

4. Jasper Philipsen

5. Kristoffer Halvorsen (Noo)

6. Alberto Dainese (Ita)

7. Michael Mørkøv (Den)

8. Sam Welsford (Aus)

9. Christopher Lawless (GBr)

10. Giacomo Nizzolo (Ita)