Caleb Ewan eerste winnaar van 2018 Joeri De Knop

13u06

Bron: Eigen berichtgeving 1 Mitchelton-Scott Ewan is voor de derde keer op rij Australisch criteriumkampioen.

De allereerste overwinning van het nieuwe jaar komt op naam van Caleb Ewan. De 23-jarige Australiër won in Ballarat voor de derde opeenvolgende keer het nationaal criteriumkampioenschap. De vijfkoppige delegatie van Mitchelton-Scott controleerde de finale. Durbridge, Hamilton, Meyer en Edmondson piloteerden hun kopman in de massaspurt feilloos naar de zege. Steele von Hoff en Brenton Jones pakten respectievelijk zilver en brons. "Winnen went nooit. Ik voel me even gelukkig als na mijn eerste keer", sprak Ewan achteraf. "Ik hecht enorm veel belang aan deze nationale trui, ook al zal ik ze tijdens het seizoen niet veel kunnen dragen. Dit is een uitstekende start van mijn seizoen. Het schenkt me vertrouwen voor de komende, grotere races." Ewan maakt in juli zijn debuut in de Ronde van Frankrijk.

Mitchelton-Scott Caleb Ewan haalt het in zijn gekende, specifieke spurtstijl vóór Steele von Hoff en Brenton Jones.