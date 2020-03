Burgemeester van Kluisbergen: “De Ronde van Vlaanderen in najaar 2020? Dat wordt moeilijk” Lieke D’Hondt

25 maart 2020

18u34 2 Wielrennen Zal de Ronde van Vlaanderen in 2020 nog gereden worden? De vraag brandt op de lippen van iedereen met een wielerhart. In Kluisbergen, waar de renners de Oude Kwaremont en de Paterberg bedwingen, is de burgemeester realistisch: “Het wordt moeilijk.”

“We hebben er voorlopig geen zicht op hoe het coronavirus zal evolueren”, zegt burgemeester van Kluisbergen Philippe Willequet (Gemeentebelangen). “Het is dus nog koffiedik kijken of de Ronde van Vlaanderen dit jaar nog gereden kan worden. Of dat wel of niet het geval zal zijn, daar wil ik me niet over uitspreken. Maar als je ziet hoeveel maanden voorbereiding voorafgaan aan de Ronde, dan denk ik dat het moeilijk wordt.”

Na overleg tussen Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en de FCWB werd vandaag beslist het Belgisch wielerseizoen tot eind oktober te verlengen. Wat meer ruimte zou moeten bieden aan de organisatoren van de uitgestelde voorjaarsklassiekers om hun wedstrijd alsnog te kunnen laten doorgaan.