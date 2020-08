Burgemeester Kopenhagen bevestigt: “Tour de France 2021 start niet in Deense hoofdstad” Redactie

03 augustus 2020

14u19 0 Wielrennen De Ronde van Frankrijk zal in 2021 niet zoals voorzien starten in Kopenhagen, de Deense hoofdstad zal de Grand Départ wel ontvangen in 2022. Dat heeft burgemeester Frank Jensen maandag verklaard op de Deense tv-zender TV2.

Vorige week raakte bekend dat de Tour in 2021 een week vroeger dan gepland zal beginnen. De Ronde van Frankrijk gaat volgend jaar door van 26 juni tot 18 juli, om zo uit het vaarwater te blijven van de naar 2021 uitgestelde Olympische Spelen (23/07-8/08). In Tokio strijden de wielrenners op 24, 25 en 28 juli om eremetaal.

De vervroegde Tourstart vormde echter een probleem voor Denemarken, omdat in hoofdstad Kopenhagen tijdens het EK voetbal van volgende zomer (dat ook met een jaar werd verplaatst) vier wedstrijden worden gespeeld. De laatste match staat geprogrammeerd op 28 juni.

“We keken er allemaal naar uit om de Tour te ontvangen, nu moeten we jammer genoeg nog wat langer wachten”, zei Frank Jensen. “Gelukkig zijn we eruit geraakt om in 2022 een Deense Tourstart te hebben. Dan zal de Grand Départ niet tussen het EK voetbal en de Olympische Spelen geprangd zitten.”

Eerder raakte bekend dat Bretagne in beeld was om in te vallen, mocht de Grand Départ volgend jaar niet kunnen doorgaan in Denemarken.

