Burgemeester Geraardsbergen reageert bijzonder scherp op schrappen Muur in Ronde van Vlaanderen: “Slag in het aangezicht” DMM

12 juni 2020

20u05 16

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wielrennen De Muur van Geraardsbergen verdwijnt dit najaar uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) vernam het nieuws via de media en reageert scherp bij VTM Nieuws. “Ik vind dit een slag in het gezicht van gans wielerminnend Vlaanderen.”

Onbegrip en verrassing in Geraardsbergen. Geen Muur in de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en dat moest burgemeester Guido De Padt via de media vernemen. “Niemand begrijpt waarom de Muur uit het parcours uit de Ronde van Vlaanderen werd geduwd. Dat is gebeurd op grond van redenen die kant noch wal raken.”

De Muur verdween uit het parcours om de wedstrijd in te korten. Een maatregel om de renners minder te belasten in een druk wielernajaar. “Men heeft gekeken naar de Muur, alsof er geen andere trajecten zouden geweest zijn waarbinnen de wedstrijd anders 20 kilometer kon worden ingekort”, zegt burgemeester.

Revanche

“Ik sluit niet uit dat er wat revanchistische gevoelens meespelen”, vervolgt De Padt. Geraardsbergen heeft geen forse som betaald om de Ronde binnen te halen. “Het is raar dat men ons niet gekend heeft bij het nemen van deze beslissing. Door het feit dat we geen zwaar geld hebben gegeven aan de organisatie kan het dat men nu deze ingreep heeft gedaan.”

Bij Flanders Classics lieten ze weten dat de ingreep niets met revanche te maken heeft. De enige optie om de Ronde van Vlaanderen korter te maken was om de lus van Brakel naar Geraardsbergen en terug uit de Ronde te knippen.

Lees ook: Flanders Classics laat Muur uit parcours Ronde van Vlaanderen: “Wedstrijd inkorten met oog op drukke najaarskalender”