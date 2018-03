Buitenlandse Worldtourteams melden zich voor Van Aert Nico Dick

07 maart 2018

09u02 0 Wielrennen Het gaat snoeihard voor Wout van Aert. De 23-jarige Kempenaar is op amper acht dagen tijd de veldritdiscipline overstegen. En dat ondervindt ook zijn manager Jef van den Bosch. "Sinds zaterdagnamiddag hebben zich een handvol managers van Worldtourteams gemeld."

Wat opgemerkte prestaties in zowel de Omloop als de Strade Bianche al niet kunnen doen. Van den Bosch: "De interesse is concreet en, zeer opvallend, hoofdzakelijk internationaal. En dat is best nieuw en een rechtstreeks gevolg van wat hij in Italië liet zien." Voor alle duidelijkheid, de wereldkampioen veldrijden ligt nog tot eind 2019 onder contract bij Veranda's Willems-Crelan. Het is echter de vraag hoe lang teambaas Nick Nuyens zijn goudhaantje nog aan zich kan binden. "Voorlopig laten we de interesse op ons afkomen", vertelt Van den Bosch. "Uiteraard houd ik Wout op de hoogte. Het stimuleert hem alleen maar om hard te blijven werken."

Als er - op korte of iets langere termijn - keuzes gemaakt zullen worden, hebben Van den Bosch en Van Aert wel een duidelijke visie voor ogen.

Beste omstandigheden

"Hij heeft in de toekomst een team nodig dat aan hetzelfde tempo mee evolueert. Van Aert is een van die zeldzame renners die heel snel stappen zet en daar zal zijn ploeg moeten in meegaan. Essentieel is dat hij in de allerbeste omstandigheden kan presteren én - nog belangrijker - dat hij zelf kan beslissen hoelang en in welke mate hij het veld en de weg combineert."