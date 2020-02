Buitenlandse pers pikt nieuwste stoot en versnelling van Evenepoel gretig op: “Als een kanonskogel naar triomf” DMM

21 februari 2020

09u47

Bron: Cycling News/AD/La Gazzetta dello Sport/Marca/L'Equipe 0 Wielrennen Het nieuwste visitekaartje van Remco Evenepoel is ook de buitenwereld niet ontgaan. Onze 20-jarige landgenoot kreeg in de internationale pers lof voor zijn prestatie op de Alto de Foia. Een overzicht.

De vraag of Remco Evenepoel een eindschot heeft bergop mag de prullendmand in. De renner van Deceuninck-Quick.Step werkte keihard de voorbije winter om iets aan dat ene gebrek te doen. “Zowel deze winter als de afgelopen weken heb ik heel hard aan mijn explosiviteit gewerkt”, vertelde hij aan onze man in Portugal. “Ze ligt nu al een pak hoger, ik ben veel sterker geworden. Zowel voor mezelf als voor mijn coach is dat een heel fijn gevoel. Hoe je daarop traint? In blokjes van een halve minuut. Telkens volle bak. Heel diep gaan, tot overgeven toe.”

Het bracht Evenepoel gisteren geen windeieren. Onze 20-jarige landgenoot verschuilde zich de hele dag in het zog van ‘fietspapa’Iljo Keisse. Toen het tempo op de slotklim de hoogte in ging door het werk van Team INEOS en UAE Team Emirates bleef Evenepoel kalm. Pas op 500 meter van de aankomst gooide hij al z'n troefkaarten op tafel met een fenomenale versnelling. Schachmann kwam tot aan het achterwiel, maar meer zat er voor de concurrentie niet in. En dat wisten ze ook in de buitenlandse pers.

Marca: “Als een kanonskogel naar een nieuwe triomf

De versnelling van Evenepoel is ook de Spaanse krant Marca opgevallen. “Hij kwam tegen grote namen als Nibali, Thomas, Martin, Lopez en Wellens uit. Na goed werk van ploegmaat Almeida sprong Evenepoel op 500 meter van de aankomst weg. Hij vertrok als een kanonskogel naar een nieuwe triomf. Het was een slopende aanval. De etappezege leverde hem de leiderstrui op. Er zijn nog drie dagen te koersen in de Ronde van Algarve en Deceuninck-Quick.Step zal er alles aan doen om Evenpoel z’n leiderstrui te laten behouden.”

La Gazzetta dello Sport: “Hij is de sterkste, van Argentinië tot Portugal”

Sinds hij z'n deelname aan de Ronde van Italië bekendmaakte volgen ze ook in Italië de prestaties van Evenepoel op de voet. La Gazzetta dello Sport - u weet wel, de sportkrant met het roze papier - benadrukte bij monde van ervaren wielerjournalist Ciro Scognamiglio dat ze in Italië echt wel uitkijken naar de komst van Evenepoel begin mei in de Giro. “Remco Evenepoel lijkt altijd de sterkste te zijn. Van Argentinië tot Portugal. Op de Alto de Foia versnelde hij waarvan zoveel verwacht wordt in de Giro op 500 meter van de finish. Hij ging laag over het stuur gebogen aan de linkerkant van de weg. De voorsprong op Schachmann en Dan Martin was meteen onoverkomelijk.”

AD: “Gouden zaken voor wonderkind Evenepoel”

Bij het Algemeen Dagblad in Nederland was er aandacht voor Van der Poel die het tot vier kilometer van de aankomst uitzong in de favorietengroep. “Niet-klimmer Fabio Jakobsen wist bij de start van de tweede etappe al dat hij zijn leiderstrui kwijt zou raken. De rit van Sagres naar de Alto de Fóia was op voorhand al door de klimspecialisten aangestipt om de benen te testen. Ook Mathieu van der Poel deed op de 7,4 kilometer lange slotklim wat hardheid op door zo lang mogelijk het peloton te volgen.”

Kwam dan nog hét moment van de wedstrijd: de aanval van Evenpoel. “Het wachten op een versnelling van het wonderkind Evenepoel. Met nog minder dan 500 meter te gaan, ging hij op de pedalen staan en kon niemand Evenepoel volgen. Schachmann kwam nog in de buurt, maar kon niet voorkomen dat Evenepoel gouden zaken deed in het klassement en de leiderstrui overnam van zijn ploegmaat Jakobsen.”

Cycling News: “Belangrijker dingen in het leven dan overwinningen”

Cycling News had dan weer aandacht voor de menselijke kant aan de overwinning van Evenepoel. Met de kop “Er zijn belangrijker dingen in het leven dan overwinningen” verwees de wielersite uiteraard naar de woorden van Evenepoel na de aankomst. Onze landgenoot draagde zijn overwinning in het flashinterview op aan Nikolas Maes en zijn pas gestorven zoontje.

L’Équipe: “Hij wil het momentum vasthouden”

In het Franse L’Équipe zien ze dan weer dat Evenepoel een sterk seizoensbegin rijdt met tijdrit- en eindwinst in de Ronde van San Juan en nu een nieuwe overwinning in de Ronde van Algarve. “Evenepoel lijkt vastbesloten om het momentum vast te houden. De Europese tijdritkampioen had nog een aanval over in de laatste hectometers, dat in tegenstelling tot zijn grote concurrenten.”

