Buchmann klimt in Ronde van het Baskenland naar zege in koninginnenrit, Duitser ook nieuwe leider

12 april 2019

17u26 3 Wielrennen Emanuel Buchmann heeft de zware vijfde rit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. Van de bijna 150 kilometer tussen Arrigorriaga en Arrate liepen er flink wat op en de 26-jarige Duitser toonde zich uiteindelijk de beste klimmer van het pak. De renner van BORA-Hansgrohe kwam solo aan en neemt de leiderstrui ook over van zijn ploegmaat Maximilian Schachmann, drievoudig ritwinnaar al. Morgen eindigt de zesdaagse rittenkoers met een etappe van 118,2 kilometer met start en aankomst in Eibar.

Door zijn drie ritzeges was Maximilian Schachmann al voor vandaag dé man van deze Ronde van het Baskenland. Op de voorlaatste dag kwam het er in de relatief korte, maar knap lastige koninginnenrit voor de jonge Duitser vooral op aan om te overleven. Langs Belgische zijde was het vooral uitkijken naar Dylan Teuns en Bjorg Lambrecht.

Aanvankelijk was het evenwel een andere Belg die zich toonde. Maxime Monfort trok in de aanval met Peter Stetina, Nicolas Saenz (die als eerste de rol moest lossen) en Ben King. Maar het avontuur was geen lang leven beschoren. Ook Sander Armée probeerde het even, maar ook hij raakte niet ver weg.

Het tempo in het peloton lag hoog en er kwam een breuk in het peloton. De voornaamste favorieten konden hun wagonnetje vooraan aanpikken, maar voor Luis Leon Sanchez en Gregor Mühlberger ging het nog niet snel genoeg. Het duo glipte weg en begon met een voorgift aan de Izua, een loodzware knik met stukken tot liefst 24 procent. Schachmann had het, net als onder anderen Lambrecht, lastig en de BORA-kopman moest een paar fietslengtes toestaan op de andere klassementsmannen. Sanchez en Mühlberger verspeelden hun voorgift ook, in het zicht van de top werden ze bij de lurven gevat. (De tekst loopt verder onder de foto)

Richting de volgende beklimming kozen drie renners het hazenpad: Sergio Henao, Valentin Madouas en Emanuel Buchmann. Voor de Duitser ging het evenwel niet snel genoeg en de man van BORA trok er alleen vandoor. Buchmann bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit en hij kon met een ruime voorgift de slotklim richting Arrate beginnen. Achter de rug van Buchmann, die goed standhield op de slotklim, plaatsten Ion Izagirre, Adam Yates en Jakob Fuglsang een tegenaanval op. Zij finishten respectievelijk op plaatsen 2, 3 en 4 met een achterstand van 1'08‘’.

De Duitser is door zijn krachttoer ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Schachmann zakte naar de derde plaats en volgt na vandaag op een minuut en vier seconden van zijn ploegmaat. Ion Izagirre bekleedt de tweede plek, al volgt ook de Spanjaard al op 54 tellen van de BORA-renner. Morgen volgt dus de slotrit. Er staan geen Belgische renners in de top tien van het klassement.

