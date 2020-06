Bruyneel sneert naar Franse wielerwereld: “Ik zag Madiot ooit een spuit zetten tijdens de koers, dat blijft me voor het leven bij” MXG

08 juni 2020

23u15 0 Wielrennen De ESPN-documentaire ‘Lance’ deed de laatste weken heel wat stof opwaaien. Ook Johan Bruyneel, die samen met Armstrong zeven Tours won, struikelde na de dopingbekentenissen van de Amerikaan mee de dieperik in. In een interview met HUMO hekelt Bruyneel het feit dat andere ploegleiders - die volgens hem net hetzelfde deden - blijven zwijgen en zo hun straf ontlopen: “Het is vooral de hypocrisie die het meeste pijn heeft gedaan.”

Er wordt van de generatie renners van de jaren 90 en begin 2000 vaak gezegd dat het een verloren generatie is. Tragisch ook, omdat ze door de vele dopinggevallen geen geloofwaardigheid meer hebben. Hoe staat Bruyneel daar tegenover? “Het is heel simpel: alle kampioenen uit de wielergeschiedenis waren de beste van hun generatie. In de jaren 90 had iedereen toegang tot dezelfde middelen: bloeddoping en epo. Greg LeMond zegt altijd: 'I'm the only clean winner.' Dikke bullshit! Hij heeft altijd voor Franse ploegen gereden, zij waren les rois de la cortisone. Je kunt je toch niet inbeelden dat hij nooit iets heeft genomen? Hij heeft gewonnen van Hinault en Fignon, die toegegeven heeft te hebben gepakt. Wereldtoppers die zich gedopeerd hebben, kun je niet kloppen zonder zelf iets te nemen. Maar: LeMond was de beste van zijn generatie, net zoals Hinault, Anquetil, Merckx en Indurain. En dus ook Lance”, zegt Bruyneel bij HUMO.

“Het is vooral de hypocrisie die het meest pijn heeft gedaan. Als ik sommige ex-collega's bezig hoor op televisie, denk ik: doe wat je wilt, maar zwijg vooral over doping. Neem nu ploegleiders Marc Madiot, Vincent Lavenu en Jean-René Bernaudeau - de éminences grises van het Franse wielrennen. Zij blijven me afrekenen op mijn verleden, maar wat zij hebben uitgespookt, is zogezegd vergeven.”

Over Madiot, die momenteel ploegleider is bij Groupama-FDJ, heeft Bruyneel nog een anekdote. “Ik reed mijn eerste buitenlandse rondje als tweedejaars prof. Ik hing helemaal uitgewrongen tussen de volgwagens, maar deed alles om die ronde uit te rijden. De dopingcontrole gebeurde via lottrekking, die ze half koers bekendmaakten via Radio Tour. Madiot liet zich afzakken tot aan de volgwagen, hoorde dat hij er niet bij was, rolde zijn mouw op en zette zich une flechette, zoals ze dat zo mooi zeiden, in zijn bovenarm. Hij is naar voren gereden, en is niet meer van kop af gekomen. Dat beeld is me mijn hele leven bijgebleven. En dat zijn dus de mannen die mij en Lance blijven veroordelen.”

Bruyneel is voor z’n rol in het dopinggebruik van Armstrong voor het leven geschorst. Maar de West-Vlaming voelt dat hij nog altijd een rol kan spelen in het wielrennen. Hij richtte ondertussen ook z'n eigen zaak in het sportmanagement op. “Misschien kan ik een goede UCI-voorzitter zijn. Waarom niet? Het is een utopie, dat besef ik ook wel. Ik zou het met mijn ervaring alleszins beter doen dan Lappartient, die nog niks gedaan heeft voor het wielrennen. Ik heb in het verleden al vrijwillig meegewerkt aan dopingdossiers van de UCI, en alles gezegd wat ik wist, maar ze hebben mijn advies in de wind geslagen.”

