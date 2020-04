Bruyneel in het verweer na zware kritiek op Tour 2009: “Als Contador dat zo ziet, is hij paranoia” ODBS

14 april 2020

12u15

Bron: El Leñero 0 Wielrennen Elf jaar na datum vechten Alberto Contador en Johan Bruyneel een woordenoorlogje uit rond de door de Spanjaard gewonnen Tour van 2009. Voor ‘El Pistolero’ deed Bruyneel er als ploegleider van Astana alles aan om niet hem maar Armstrong, die toen zijn comeback maakte, in het geel in Parijs te krijgen. Bruyneel: “Er was helemaal geen samenzwering tegen Contador.”

Contador vertelde vorige week hoe hij constant het gevoel had dat ze hem binnen Astana wilden destabiliseren. Door zijn maatje Noval vlak voor de start uit de Tour te houden, door een groep met daarin Armstrong tijdens een waaieretappe te te laten rijden, door hem op te dragen niet aan te vallen in de eerste bergrit. ‘El Pistolero’ stelde zelfs dat hij z’n eigen materiaal moest kopen voor de start van de tijdrit in Monaco en dat hij zijn fiets niet alleen durfde te laten bij de mecaniciens van Astana.

Armstrong reed in die Tour ongelofelijk slim. Zijn derde plaats, op z’n 38ste, vind ik een van zijn knapste prestaties ooit Johan Bruyneel

Het antwoord van Bruyneel, die in Spanje woont, liet niet op zich wachten. Tijdens het Spaanse online-wielerprogramma ‘El Leñero’ diende hij Contador van antwoord. Onze landgenoot ontkende de aantijgingen en zei dat hij al snel door had dat het een “emotioneel moeilijke” Tour ging worden, maar dat hij alle beslissingen nam vanuit het teambelang. “Zowel Contador als Armstrong waren gewoon twee echte winnaars. Het enige verschil is dat ik met Armstrong een persoonlijke band had en met Contador een professionele. Maar Contador was onze troef en dat hebb ik Armstrong ook verteld. ‘Dat zullen we wel zien’, antwoordde hij daarop. Armstrong was na een inactiviteit van drie jaar de onbekende factor. Het was zeker niet de sterkste Lance, maar hij reed ongelofelijk slim. Zijn derde plaats toen, op z’n 38ste, vind ik een van zijn knapste prestaties ooit.”

Van een samenzwering tegen ‘El Pistolero’ was daarom absoluut geen sprake volgens Bruyneel. Zo ook niet tijdens de beruchte waaieretappe. “Ik wist dat Contador en Klöden niet bij de eerste groep zaten, maar dat er voorin geen bedreiging zat voor ons klassement. Daaropvolgend heb ik toestemming gegeven aan Popovych, Zubeldia en Armstrong om door te rijden. Dat zou iedere ploegleider gedaan hebben.”

De overgrote meerderheid binnen de ploeg weet wel wat er toen is gebeurd. Wat waar is, wat half waar is, wat overdreven is en wat gewoonweg gelogen is Johan Bruyneel

Vooral de aantijgingen dan Contador zelf materiaal moest kopen voor de start in Monaco, zet kwaad bloed bij Bruyneel. “We hadden wel veertig fietsen. Armstrong reed toen gratis voor ons omdat er geen geld was om hem te betalen. Hij mocht dus zijn eigen fiets en materiaal gebruiken. Het kwam hem er vooral op aan zijn stichting in de markt te zetten en hij veilde in Parijs zelfs een fiets voor meer dan een half miljoen euro. Als Contador dat anders ziet, is hij gewoon paranoia. Alsof wij iets aan zijn fiets gingen doen... Dat is te gek voor woorden.”

“Kijk, als Contador ons echt zo wantrouwde, had hij dat toen moeten zeggen. Het klopt wel dat ik voor die eerste bergrit gezegd heb niet aan te vallen, omdat ik het toen nog te vroeg vond om al het geel te verdedigen. Maar nooit heb ik gezegd dat hij het ‘rustig aan’ moest doen. En dan ging Contador toch in de aanval en bracht hij ons zo in gevaar. Dat zorgde voor kwaad bloed bij de ploegmaats. Hij zette zich buitenspel binnen het team en raakte geïsoleerd. Spijtig dat hij het nu nodig vindt om de vuile was buiten te hangen. Dat zou ik zelf nooit doen. De overgrote meerderheid binnen de ploeg weet wel wat er toen is gebeurd. Wat waar is, wat half waar is, wat overdreven is en wat gewoonweg gelogen is.”

