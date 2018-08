Brons! Githa Michiels knalt naar derde plaats op EK mountainbike: "Dit is een droom die uitkomt" MDB

07 augustus 2018

12u09 11 Wielrennen Githa Michiels heeft met een uitstekende prestatie een bronzen medaille behaald op het EK mountainbike. Onze landgenote moest enkel de Zwitserse Jolanda Neff en de Franse Pauline Ferrand-Prévot voor zich dulden.

.@githamichielsbe in the last straight. A bronze medal awaits her! #glasgow2018 #euromtb18 #themoment pic.twitter.com/eKgYScTW9Q Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Vorig jaar werd Michiels nog elfde op het EK, vandaag deed ze een stuk beter. Onze landgenote miste haar start niet en reed in de beginfase rond op de negende plek. Met nog drie rondes voor de boeg bleef ze op die plaats staan, maar gaandeweg schoof ze stilaan maar zeker op.

Michiels voerde het tempo op en had in de slotfase plots de bronzen medaille binnen handbereik. Daarvoor moest ze de Zwitserse Indergand nog wel voorbij snellen en dat deed ze ook. In de allerlaatste ronde had Michiels zelfs zeventien seconden voorsprong op de Poolse Wloszczowska, die dan op de vierde plek rondreed. Zij kon onze landgenote niet meer in gevaar brengen. Michiels kon haar geluk niet op toen ze over de streep bolde. De vreugde spatte er vanaf, ook bij bondscoach Filip Meirhaeghe die haar stond op te wachten aan de finish.

De Zwitserse Jolanda Neff ging dus na 28 kilometer met het goud aan de haal in 1:31:29. Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk volgde in 1:33:33. Michiels reed na 1:34:56 over de meet.

#EuroMTB18 - XCO Women



🥇 Jolanda Neff🇨🇭

🥈 Pauline Ferrand Prevot 🇫🇷

🥉 Githa Michiels 🇧🇪 #EC2018 pic.twitter.com/DpTTqryxjX UEC Cycling(@ UEC_cycling) link

Michiels: "Op deze weg verdergaan"

"Dit geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst", reageerde de 35-jarige Belgische. "Ik kan het nog altijd niet geloven. "Ik heb hier jarenlang ontzettend hard voor gewerkt. Dit voelt als een droom die uitkomt. Vooraf hoopte ik op een superdag en mikte ik op de top 10, ik wist dat zo'n prestatie in me zat. In de laatste ronde voelde ik dat een medaille mogelijk was. Ik heb toen geen risico genomen en wilde het brons zeker niet meer uit handen geven. Of ik nog beter had kunnen doen dan een derde stek? Het brons was vandaag toch het hoogst haalbare. De eerste twee waren gewoon sterker."

Michiels richt haar blik alvast op de toekomst. "Ik ga nu toewerken naar het WK, dat in september op de planning staat", aldus de mountainbikster. "Ik wil dan nog beter voor de dag komen. Dat is uiteraard een andere wedstrijd met een ander parcours, maar deze medaille geeft alvast vertrouwen. Maar mijn hoofddoel op lange termijn blijven de Olympische Spelen van Tokio over twee jaar. Dan wil ik er staan."

What a fantastic performance! It's brilliant bronze 🥉 for @githamichielsbe in the Women's XCO race 👏👏 #EuroMTB18 #Glasgow2018 #TheMoment pic.twitter.com/rSymSmvu5J Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link