Broers Roodhooft maken continentaal wegteam voor vrouwelijke veldrittoppers: Alvarado, Cant en Worst straks samen op de weg

22 mei 2020

19u12 0 Wielrennen De broers Philip en Christoph Roodhooft hebben een nieuw continentaal wegteam voor vrouwen op poten gezet, dat schrijft wielerflits.nl.

Wereldkampioene veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado, vice-wereldkampioene Annemarie Worst en Belgisch kampioene Sanne Cant worden de speerpunten. Onder meer ook Yara Kastelijn en onze landgenotes Loes Sels, Karen Verhestraeten, Jinse Peeters en Kiona Crabbé zullen deel uitmaken van de ploeg. Ploegleider wordt Camiel van den Bergh.

“Allemaal dames die in het veld uitkomen voor Alpecin-Fenix, IKO-Crelan of Team 777", licht Philip Roodhooft toe. “Wij verwachten dat het dameswielrennen de komende jaren verder gaat evolueren. Als je dan niet achterop wil hinken, is het noodzaak om onze dames een volwaardig wegprogramma te kunnen aanbieden.”

