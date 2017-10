Broché nieuwe technisch directeur bij Belgian Cycling - Vierde ritzege voor Bennett in Ronde van Turkije DMM

Frederik Broché gaat op 1 december 2017 aan de slag als technisch directeur bij Belgian Cycling. De 38-jarige Broché komt over van British Cycling, waar hij werkte als Performance Pathway Coach Coordinator.

Frederik Broché heeft een carrière van ruim 15 jaar in de topsport achter de rug. Hij trad in 2002 in dienst bij Wielerbond Vlaanderen, en bekleedde bij die federatie achtereenvolgens de functies van coördinator recreatiesport, trainer aan de Topsportschool, topsportcoördinator en directeur sportkaderopleiding wielrennen.

Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, is alvast verheugd met het aantrekken van Frederik Broché. "Zijn komst kadert in de verjonging van de technische staf. Wij zijn blij dat we een jong en talentvol element kunnen toevoegen aan onze kern van medewerkers."

Frederik Broché werkt vanaf 1 december als collega van onder meer Jos Smets. Die blijft zijn taak als algemeen directeur van Belgian Cycling vervullen, maar staat een deel van zijn takenpakket af aan Broché.

Bennett met vierde zege in Turkije

Sam Bennett heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van Turkije (WorldTour) gewonnen. De sprinter van Bora-hansgrohe was na 166 km van Selçuk naar Izmir de snelste in een sprint. De Ier haalde het voor Ahmet Örken (Turkse selectie) en Simone Consonni (UAE Team Emirates). Edward Theuns werd vierde. Het is al de vierde zege voor de Ier in de Turkse rittenkoers, al hing er deze keer wel een reukje aan wegens niet reglementair sprinten.

Na de koninginnenrit van gisteren stond opnieuw een rit met enkele beklimmingen op het programma, maar minder zwaar dan de etappe daags voordien. Bovendien lag de top van de laatste klim op 29 km van het eind en kregen de renners een vlakke finish voorgeschoteld, andermaal een kans dus voor de sprinters om zich te tonen.

Al belette dat niet dat enkele renners mee schoven in een vroege vlucht: Jonas Koch (CCC Sprandi Polkowice), Onur Balkan en Muhammed Atalay (Turkse selectie), Alex Turrin (Wilier Triestina-Selle Italia), Matteo Spreafico (Andoni Giocattoli-Sidermec), Shane Archbold (Bora-hansgrohe), Lukas Spengler en onze landgenoot Jimmy Duquennoy (WB Veranclassic-AquaProtect). Voor drie renners, Duquennoy en de twee Turkse jongens, bleek het glooiend parcours net iets te lastig en zij moesten al snel de rol lossen.

De vijf koplopers kregen nooit veel voorsprong van het peloton en op 31 km van het eind volgde een hergroepering met een voorwacht van het peloton, dat uit elkaar was gevallen na enkele valpartijen. Op de laatste klim waagde Koshevoy zijn kans, net zoals ploegmaat Daniel Martinez in een ultieme poging om Ulissi zijn leiderstrui af te snoepen. Zonder succes, tegen het teamwerk van UAE Team Emirates bleek weinig te beginnen en ook zij werden bijgebeend op 22 km van het eind.

Het peloton bereidde zich voor op een massasprint. Jarlinson Pantano wilde dat feestje nog verstoren en versnelde op 4 km, maar tegen een peloton dat wou sprinten bleek hij niet opgewassen. In de sprint toonde Bennett zich voor de vierde keer de snelste, al werd er wel protest omdat de Ier volgens enkelen zijn handen niet zou thuisgehouden hebben in die sprint. Hij werd evenwel niet gedeclasseerd.

Diego Ulissi behoudt zijn leiderstrui met 12 seconden voorsprong op Jesper Hansen. Zondag staat de slotrit met start en aankomst in Istanboel op het programma.

