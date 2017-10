Breschel terug naar Cannondale: "Wil Vanmarcke aan zeges helpen" Redactie

08u57 1 TDW Matti Breschel in de Scheldeprijs dit jaar.

Matti Breschel keert na een jaar terug naar Cannondale-Drapac. De 33-jarige Deense wielrenner is een contract voor één seizoen overeengekomen met de formatie die komend seizoen verder gaat met EF Education First als hoofdsponsor. Breschel verliet Cannondale vorig jaar voor Astana, maar daar voelde hij zich naar eigen zeggen niet op zijn plek. "Ik wilde de ploeg eigenlijk nooit verlaten. Ik ben blij dat ik terug ben bij Cannondale. De klassieke ploeg is sterk in 2018. Ik kijk ernaar uit om Sep Vanmarcke aan de zege te helpen. Hij is de man die het moet afmaken voor ons en ik geloof in hem", aldus Breschel, die in 2011 en 2012 uitkwam voor Rabobank.

Na het afhaken van een sponsor voor 2018 leek het lot van de Amerikaanse WorldTour-formatie eind augustus bezegeld, maar CEO Jonathan Vaughters maakte vorige maand bekend dat EF Education First de nieuwe geldschieter is voor volgend jaar. De nieuwe naam van de ploeg wordt dan ook Team EF Education First-Drapac powered by Cannondale.