Brandalarm zet Belgische EK-wielerploeg even op straat Bart Fieremans in Glasgow

08 augustus 2018

Aan de vooravond van de EK-tijdrit vandaag zagen de Belgische renners en de ploegbegeleiders hun rust in het Gleddoch-hotel in het Schotse Langbank even verstoord. Door brandalarm was iedereen naar buiten geroepen. Oorzaak was een toaster die in brand gevlogen was en het hotel wou geen risico nemen. Na twintig minuten in de kou mochten de Belgische EK- Victor Campenaerts, Yves Lampaert, Ann-Sophie Duyck en BMX-renner Elke Vanhoof weer naar binnen. De Belgische wegrijders arriveren pas morgen in Schotland voor de wegrit zondag.