Bradley Wiggins en vrouw Cath gaan na 16 jaar huwelijk uit elkaar DMM

19 mei 2020

06u40 0 Wielrennen Bradley Wiggins (40) en zijn vrouw Catherine gaan scheiden, dat maakte de Britse ex-wielrenner zelf bekend op sociale media. “De kinderen blijven onze prioriteit.”

Na 16 jaar huwelijk is het voorbij voor Bradley Wiggins en zijn vrouw Catherine. De twee leerden elkaar kennen in 1997 alvorens de vonk helemaal oversloeg op de Commonwealth Games van 2002. Twee jaar later zou het stel trouwen. Nu gaan Wiggins en zijn vrouw uit elkaar. Dat deelde hij zelf mee op Twitter. “Het is met diepe droefheid dat mijn vrouw Cath en ikzelf hebben beslist om te scheiden. Onze twee kinderen blijven onze prioriteit. We vragen in deze periode om onze privacy te respecteren”, klink het in een korte mededeling.

In eerdere interviews meldde Wiggins dat zijn vrouw aan een bipolaire stoornis lijdt en bijna ten onder ging aan de dopingbeschuldigingen die in 2016 rond zijn Tour-winst naar buiten kwamen. Dave Brailsford zou net voor de Ronde van Frankrijk in 2012 een ‘jiffy bag’ ontvangen hebben met verboden producten voor Wiggins. Na een 14 maanden durend onderzoek werd dat niet bewezen geacht.

Cath Wiggins was er in de 16-jarige carrière van Wiggins als profrenner altijd bij. Zo zag ze onder meer haar man naar Tourwinst, een werelduurrecord en olympische medailles op de Spelen in Londen en Rio rijden. Ook de vete die ze in 2012 met Michelle Froome begon tijdens de Tour blijft in het collectieve geheugen hangen.

It is with deep sadness my wife Cath and I have decided to separate. Our two children remain our priority and we ask for privacy at this time. Brad & Cath Brad Wiggins(@ SirWiggo) link

Lees ook:

Bradley Wiggins neemt geen blad voor de mond in exclusief interview: “Ik was beter beschuldigd van moord, dan had ik een eerlijk proces gekregen”

Het besmette blazoen van Team Sky: de vete tussen Froome en Wiggins, geschorste dopingdokter en ook Wiggins en Froome in opspraak